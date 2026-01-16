Atriz capixaba Janaína Gazoni protagoniza drama gravado no Complexo do Alemão

O cinema brasileiro ganha um novo destaque com a mais recente produção da CPX Films, gravada no coração do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro — cenário que já marcou a história da teledramaturgia nacional ao servir de locação para a novela Salve Jorge, da Rede Globo.

A obra tem como protagonista a atriz Janaína Gazoni, natural de Alegre, no Espírito Santo, que assume um papel intenso e emocionalmente desafiador. Dirigido pela dupla Jackson e Jef Lessa, o filme aposta em uma narrativa forte, que mescla amor, conflito e realidade social.

Na trama, Janaína dá vida a Bella, uma mulher determinada e de princípios firmes, que vive um profundo dilema emocional ao se ver dividida entre o amor e a necessidade de manter distância do mundo do crime. Seu par romântico é interpretado por Marco Antônio Gimenez, conhecido nacionalmente por seu papel marcante como o eterno “Urubu”, da novela Malhação. No longa, o casal vive uma relação interrompida pelas escolhas do passado, em um embate constante entre sentimento e sobrevivência.

O elenco reúne nomes de peso e talentos da nova geração, como Dani Costa, Rodrigo Candelot, Renato de Souza, Maurício Pitanga, Edmilson Anastácio, Max Magalhães, Priscila Rangel, Bruno Monção, Jackson Candido, além da atriz mirim Alicia Bernardo, que interpreta Alice, filha de Bella com o personagem Lobão na história.

Com assistência de direção de Thiago Ribeiro e Peta, produção de Bruno Monção e fotografia assinada por Julio Ricardo, o filme também se destaca por valorizar a participação ativa de moradores e artistas da própria comunidade, reforçando o Complexo do Alemão como um importante polo de produção cultural e audiovisual no país.

A produção reafirma o compromisso da CPX Films com narrativas potentes, realistas e socialmente relevantes, ampliando o espaço para histórias que refletem a complexidade das relações humanas em cenários marcados por desafios e resistência.

Produtora: CPX Films

Locações: Complexo do Alemão – Rio de Janeiro

foto Julio Ricardo