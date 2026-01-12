Atriz capixaba participa de nova novela da TV Globo, “Coração Acelerado”

today12 de janeiro de 2026 remove_red_eye59

A atriz Yasmin Toretta, de 26 anos, gravou recentemente uma participação especial na nova novela “Coração Acelerado”, produção que tem estreia prevista para o mês de janeiro, na faixa das 19h da TV Globo. A obra integra a nova grade da emissora e promete trazer diversão, paixão e música.

Natural do Espírito Santo, a atriz capixaba vem consolidando uma trajetória expressiva no cenário audiovisual, com atuações que transitam entre diferentes formatos. Ao longo de sua carreira, Yasmin acumulou experiências em longas-metragens, curtas-metragens e produções diversas, demonstrando grande versatilidade.

Entre alguns dos trabalhos de maior destaque estão “Silencioso Desespero”, “Amantes da Dissonância”, “Inexorável”, “blue.” e “(re)começo”.

“Vejo meu ofício como um poral sagrado onde o laboratório, estudo e pesquisa são ferramentas infinitas para aprimorar e sermos canal de mensagem, emoção e transformação para quem nos assiste. Estou muito contente com esse momento e chega a ser engraçado: quando eu era criança tinha mania de assistir novelas ajoelhada em frente a televisão e em uma dessas, a TV caiu porque eu estava tentando entrar na tela. Então quando essas coisas acontecem é impossível não lembrar da nossa jornada, né? De todos os “nãos”, os “quases” até que o sim acontece”, comenta a atriz.

Além da participação na novela, Yasmin Toretta já tem novos projetos confirmados. Em 2026, a atriz poderá ser vista no filme “A Metamorfose”, adaptação do clássico homônimo de Franz Kafka e em “Orquidário”, obra na qual interpreta a versão mais jovem da protagonista.

Entre produções independentes e grandes projetos, Yasmin vem construindo seu espaço, com escolhas artísticas relevantes, ampliando sua atuação no audiovisual. Seu percurso reflete uma atriz comprometida com o trabalho, que mantém o olhar direcionado para novos desafios.