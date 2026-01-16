Atriz Desirée Pöpper apresenta lançamento da temporada 2026 da MotoGP na Itália

Apaixonada por motos, atriz celebrou estreia como apresentadora em evento internacional e destacou o retorno histórico da categoria ao Brasil após 25 anos

A atriz Desirée Pöpper foi um dos destaques do lançamento oficial da temporada 2026 da MotoGP, realizado na Itália. De volta ao país europeu após uma temporada de férias no sul do Brasil, ela retornou a Roma para apresentar o evento que marcou a revelação da equipe VR46, time comandado por Valentino Rossi, um dos maiores ícones do motociclismo mundial.

Apaixonada por motos e também piloto, Desirée conduziu com maestria a apresentação, exibida ao vivo por uma TV por assinatura e pelo canal oficial da MotoGP para o mundo inteiro. Reunindo nomes como o piloto italiano Fabio Di Giannantonio e o piloto ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, que incluem a equipe de Rossi, o evento apresentou além das novas motos, uniformes, cores e patrocinadores para a próxima temporada.

“Apresentei os dois pilotos, participei de um bate-papo no palco com os proprietários da equipe, discutindo as expectativas para a próxima temporada”, contou ela, que ainda este ano estreará um longa espanhol que aborda o mundo da MotoGP. “Me sinto mais mulher quando estou na moto do que em um red carpet”, brincou Desirée.

Emocionada, a atriz também falou sobre dividir o palco com Valentino Rossi, frequentemente comparado a Ayrton Senna pelo impacto e legado no esporte. “Valentino Rossi é uma figura icônica. Ele é reconhecido não apenas na Itália, mas globalmente, como uma lenda do esporte. Ontem, tive a honra de apresentar a equipe dele”, disse, emocionada.

A experiência marcou a estreia de Desirée como apresentadora em um evento internacional de grande porte.

“Foi minha primeira experiência como apresentadora, e foi um imenso prazer. Dividir o palco com um ícone da MotoGP, em um evento relacionado a algo que me apaixona, o mundo das motos e dos motores, foi surreal. Senti como se estivesse vivendo um sonho”, definiu a atriz, que ainda celebrou o retorno da MotoGP ao Brasil após 25 anos. A etapa nacional está confirmada para os dias 20, 21 e 22 de março e será realizada no Autódromo de Goiânia.

foto Giulia Lucarini