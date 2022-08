Audifax anuncia vice e senador para disputa das eleições 2022

Tenente Andresa (Solidariedade) é a vice na chapa de Audifax, que manifestou o seu apoio ao pastor Nelson Júnior (Avante) para disputa pelo Senado Federal

Dia de definições políticas para o candidato a governador do Estado, Audifax Barcelos (Rede), ex-prefeito da Serra. Neste sábado (13), no diretório do Solidariedade, em Vila Velha, ele anunciou a vice da chapa para a disputa da sucessão estadual e o candidato a senador que vai receber o seu apoio.

“Para nós a segurança pública é prioridade. Ainda mais quando a gente traz alguém representando o Corpo de Bombeiros, treinados para defender a vida acima de tudo”, destacou Audifax, ao se referir a sua vice que também é especialista em segurança pública.

E continuou: “Vai nos ajudar muito não só a combater a violência em geral, mas a violência contra a mulher, uma das maiores do país, além de representar a questão da mulher, da juventude e a segurança pública”, pontuou.

A vice trata-se de Carla Andresa Nascimento Silva, 35 anos, mais conhecida como Tenente Andresa, egressa dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Já o candidato ao senado é o pastor e escritor Nelson Júnior (Avante).

Tenente Andresa se apresenta como mulher, mãe, cristã e bombeira. “Eu quero poder fazer muito mais pelas pessoas. E o nosso compromisso é com a vida de toda a população de nosso estado, sem distinção. E a vida em todos os aspectos, principalmente pelos enormes índices de violência. Por isso, convoco as mulheres para somarmos forças nesse projeto”, enfatizou Andresa.

A trajetória profissional da Tenente Andresa começou cedo ao ingressar com 22 anos de idade, como soldado, no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo em 2009. Anos depois, em 2017, foi aprovada em 1º lugar entre as mulheres no concurso de formação de oficiais bombeiros.

No currículo traz ainda a formação no curso de pós-graduação em Inteligência em Segurança Pública, além de se especializar e atuar como instrutora de combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar.

Também participou como instrutora e gerente de projetos de brigadas de incêndios destinados a jovens com síndrome de Down e autismo, e também no programa “Mãe Prevenida”, de prevenção de acidentes domésticos e primeiros socorros.

A militar que é cristã, casada e mãe de uma filha de 2 anos foi praticamente criada no bairro de Guaranhus, em Vila Velha, onde nasceu e viveu boa de sua vida estudando em escolas públicas.

Tenente Andresa, Audifax e Nelson Júnior.

Senador

O pastor evangélico Nelson Júnior (Avante), por sua vez, foi o escolhido para receber o apoio de Audifax para disputar uma vaga ao Senado Federal nas eleições 2022.

Nelson Júnior é escritor, influenciador digital e se notabilizou por idealizar e liderar o movimento “Eu Escolhi Esperar”, que prega a abstinência sexual de casais jovens, até o casamento.

“Nós últimos dez anos realizei um trabalho em nível nacional no qual tive a oportunidade de me comunicar com um público que nunca me ouviria se fosse em outras condições”, contou Nelson, ao se referir acerca do projeto sob sua liderança.

O candidato ao Senado é autor de 8 livros publicados, além de atuar como palestrante e conselheiro de casais há 22 anos. Também tem formação em Teologia e é pós-graduado em Gestão e Liderança.

Participaram do evento o presidente do Solidariedade, Douglas Pinheiro, o presidente do Avante, Marcel Carone, ambos os partidos que compõem a base de apoio da candidatura de Audifax Barcelos, além da porta-voz da Rede Sustentabilidade, Laís Garcia.