Audifax anuncia vice para disputa do governo do Estado neste sábado (13)

O anúncio será feito neste sábado (13), às 15h, na sede do Solidariedade, em Vila Velha, partido que integra a base de apoio a Audifax na corrida sucessória

O candidato Audifax Barcelos bateu o martelo e escolheu o nome de vice que vai compor a chapa na disputa pelo governo do Estado nas eleições 2022. O nome será conhecido neste sábado (13), ocasião em que o ex-prefeito da Serra também vai anunciar o candidato que apoiará para concorrer ao Senado Federal, além de todos os partidos que vão integrar a coligação.

O anúncio será feito em entrevista coletiva, às 15h, na sede do Solidariedade, na Rua Castelo Branco, 1012, Centro, em Vila Velha. O Solidariedade é um dos partidos que compõem a base de apoio a Audifax na corrida sucessória.

Audifax Barcelos já foi eleito prefeito da Serra, maior município do Estado, por três vezes. Com uma gestão técnica e muito bem avaliada pela população, conseguiu reduzir os índices de criminalidade e tirou a Serra do posto de cidade mais violenta do Brasil.

Também foi eleito o prefeito mais transparente do país e é reconhecido como grande realizador e gestor competente, com entregas de obras de grande porte, como o Hospital Materno Infantil, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, 19 supercreches, um parque modelo para a cidade, além de centros esportivos e de cidadania em todo município.

Serviço

Local: Sede do partido Solidariedade

Endereço: Rua Castelo Branco, 1012, Centro, Vila Velha

Horário: 15h