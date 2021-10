Aulas sem revezamento a partir desta segunda, dia 18, em Anchieta

A secretaria de Educação de Anchieta informa que as aulas na rede municipal irão retornar nesta segunda, dia 18, após o recesso, sem necessidade de revezamento nas salas de aula. As unidades irão continuar seguindo com todos os cuidados e critérios de prevenção à doença e realizando a testagem periódica dos alunos.

Conforme o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino, o município está seguindo a portaria estadual SEDU/SESA n° 007/2021, que alterou as regras de distanciamento nas escolas. “Dessa forma será possível atender a todos os alunos, sem necessidade de escalonamento”, disse.

Segundo Balbino, com a vacinação dos adolescentes já acontecendo, a partir do dia 18 os alunos de 8° e 9° ano terão o retorno presencial obrigatório. Já os estudantes do 6° e 7° ano, a obrigatoriedade passa a valer a partir do dia 25.

Os alunos da educação infantil ou do ensino fundamental – anos iniciais, ainda podem continuar a optar pelo ensino remoto ou presencial.