BALNEABILIDADE | Confira as condições das praias da Serra para a virada do ano

Quem for às praias da Serra neste fim de semana pode ficar tranquilo. Dos 22 pontos de análise ao longo do litoral serrano, 20 estão próprios para banho. De Carapebus a Nova Almeida, a maioria dos locais mais frequentados por banhistas está em condições adequadas para banho.

Na Serra, as análises de balneabilidade são feitas de forma ininterrupta uma vez por semana. No Espírito Santo, apenas Serra e Vitória fazem o levantamento semanal da balneabilidade das praias.

A previsão é que ainda no primeiro semestre de 2022 sejam introduzidos novos pontos de análise ao longo dos 23 quilômetros de litoral. Os critérios para escolha dos pontos são a maior ocorrência de banhistas e a proximidade a possíveis fontes de impurezas, como rios e córregos.



Mesmo com as praias da Serra com plena condições de balneabilidade, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano dá as seguintes recomendações:

– Não tomar banho nas águas das praias classificadas como impróprias;

– Evitar o contato com rios e córregos que deságuam nas praias;

– Evitar locais próximos à foz de rios e córregos após chuvas fortes;

– Evitar a ingestão de água do mar, com atenção redobrada para crianças e idosos;

– Manter a distância dos ninhos de corujas buraqueiras ou de tartarugas;

– Preservar a vegetação de restinga, evitando permanecer sobre a vegetação, estacionar veículos e fazer churrasco no local. Essas duas práticas, aliás, são proibidas e podem ser denunciadas para a Fiscalização Ambiental (telefones: (27) 9 9951-2321, 3291-7435);

– Caso encontre caravelas portuguesas ou águas-vivas em seu local de banho, não toque nos animais e entrar em contato imediatamente com a prefeitura.



Segue abaixo a situação detalhada da balneabilidade no litoral serrano, que também pode ser verificada no link https://bit.ly/balneabilidade-serra:

Ponto 01 – Nova Almeida I – Acesso pela passarela, em frente ao Bar da Orla – próprio.

Ponto 02 – Nova Almeida II – Final do calçadão, em frente a Rua Guilherme Becker – próprio.

Ponto 03 – Praia de Costa Bela – próprio.

Ponto 04 – Praia de Capuba – Em frente a colônia de férias – próprio.

Ponto 05 – Praia de Jacaraípe – Av. Nossa Senhora dos Navegantes (próximo ao Rei do Kibe) – próprio.

Ponto 06 – Praia de Jacaraípe – Em frente a Rua Caiçaras – próprio.

Ponto 07 – Praia de Jacaraípe – Em frente a Rua Marília Resende Coutinho – próprio.

Ponto 08 – Praia de Jacaraípe – Em frente a Colônia de Férias – próprio.

Ponto 09 – Foz do Córrego Irema – Início da Av. Nossa Sra. dos Navegantes – interditado.

Ponto 10 – Praia de Jacaraípe IV – Av. Rômulo Castelo – ES010 (próximo ao radar) – próprio.

Ponto 11 – Foz do Córrego Laripe – ES 010, no trevo com a Rua Eng. Ceciliano Abel de Almeida – interditado.

Ponto 12 – Córrego Maringá – próprio.

Ponto 13 – Praia de Manguinhos – Em frente ao Restaurante Recanto de Manguinhos – próprio.

Ponto 14 – Praia de Manguinhos – Em frente ao Residencial Aída – próprio.

Ponto 15 – Praia de Manguinhos – Em frente ao Restaurante Primeira Estação de Manguinhos – próprio.

Ponto 16 – Rio Guaxindiba – próprio.

Ponto 17 – Praia de Bicanga – Em frente ao início da Av. Beira Mar – próprio.

Ponto 18 – Praia de Bicanga – Av. Beira Mar – próprio.

Ponto 19 – Praia de Carapebus – Av. Beira Mar – Próximo ao Quiosque Mar e Sol – próprio.

Ponto 20 – Lagoa de Carapebus – Acesso principal, ao lado da Colônia de Férias – próprio.

Ponto 21 – Praia de Carapebus – Em frente a Rua Diamantina – próprio.

Ponto 22 – Praia de Carapebus – Em frente a Colônia de Pescadores – próprio.



