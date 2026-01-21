Banda Cheiro de Amor faz show gratuito em Guriri no próximo sábado (24)

Mais uma vez o axé vai tomar conta da orla de Guriri, em São Mateus. A banda baiana Cheiro de Amor chega no balneário mais famoso do Norte do Espírito Santo no sábado (24) para um show gratuito que vai transformar a região em pista de dança a céu aberto, embalado por grandes sucessos do axé music. A programação gratuita de verão segue em Guriri até primeiro de fevereiro, reunindo música, esporte e lazer, ocupando a orla do início da tarde até a noite.

À meia-noite, em cima do trio elétrico, o Cheiro de Amor comanda um show de energia contagiante, colocando o público para cantar hits como “Vai Sacudir, Vai Abalar”, “Pense em Mim” e “Cadê Você”.

Mas a programação na região começa ainda mais cedo. Para animar o público, a partir das 16h30 os DJs Paulinho Mattos e Kaso Marcado trazem agitação para o balneário. Mais tarde, o grupo Swing Battifun sobe ao palco às 20h, e logo em seguida, às 22h, a dupla Jô e Letícia traz uma mistura de pagode com sertanejo para o balneário.

A programação do Verão Guriri também conta com eventos fixos ao longo da semana. A agenda começa já nesta quarta-feira (21) com mais uma edição do Luau Guriri, que transforma a areia da praia em um palco à beira-mar. A partir das 19h, quem abre a programação é o grupo de samba raiz Golpe de Mestre, em seguida, às 21h30, show de Frazão.

Já na sexta-feira, o balneário recebe no palco às 20h o cantor Dan Rocha, em seguida Ester Fraga no trio elétrico às 22h, e para fechar a noite, a meia noite, CountryBeat se apresenta, um projeto dos capixabas Mateus Félix e Leo Souzza, que mistura sertanejo, funk e música eletrônica.

No domingo, a programação segue animando ao longo da tarde e da noite. A partir das 15h, Oz Mannoz sobe ao trio elétrico, abrindo a sequência musical do dia. Às 17h, Resenha de Carreta se apresenta no palco, e, para fechar a agenda com energia lá em cima, Black Fox retorna ao trio elétrico às 19h, com muita animação até o início da noite.

Muito mais que música

O Verão Guriri 2026 vai além dos palcos. Durante o mês, o balneário também se transformou em cenário para competições esportivas como futevôlei, beach tennis, vôlei de praia e handebol de areia, reunindo atletas e apaixonados por esporte em disputas vibrantes à beira-mar.

Nesta semana, a arena de esportes montada na areia receberá o torneio de beach tennis. No sábado (24) e domingo (25), a partir das 8h, duplas mistas irão competir pelo título. O público poderá conferir de forma gratuita a competição.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de São Mateus, em parceria com a ADETUR (Instância de Governança Regional de Turismo do Verde e das Águas).

Confira a programação cultural completa confirmada até o momento.

21/01 – (quarta-feira)

Luau

19h – Golpe de Mestre

21h30 – Frazão

23/01 – (sexta-feira)

20h – Dan Rocha – palco

22h – Ester Fraga – trio

00h – CountryBeat – palco

24/01 – (sábado)

8h – Torneio de beach tennis

16h30 – Dj Paulinho Mattos

18h – Kaso Marcado

20h – Swing Battifun – palco

22h – Jô e Letícia – palco

00h – Cheiro de Amor – trio

25/01 – (domingo)

8h – Torneio de beach tennis

15h – Oz Mannoz – trio

17h – Resenha do Carreta – palco

19h – Black Fox – trio