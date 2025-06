Banda Eva, Rafa e Pipo e muito mais: conheça as atrações do camarote Na Vista no Vital 2025

Nada é tão bom que não possa melhorar ainda mais! Depois do Vital 2025 ter divulgado sua programação de trios elétricos, é a vez do camarote Na Vista anunciar a sua escalação de atrações para agitar os foliões durante os intervalos dos trios elétricos na edição Axé40.

O espaço, que vai funcionar nos dois dias do evento e contar com shows de Rafa & Pipo, Eva e Matheus Fonseca na sexta. Já para o sábado, a festa será com Alexandre Peixe, Jammil, André Lellis, Bhaskar e Locos. Maior carnaval fora de época do Sudeste, o Vital 2025 será nos dias 22 e 23 de agosto, no Sambódromo de Vitória.

Para animar o camarote Na Vista, o primeiro dia de festa vai contar com os irmãos Rafa & Pipo Marques, com muitas releituras de sucessos do axé, sertanejo e samba. O sobrenome não é por acaso: a dupla é composta pelos dois filhos do cantor Bell Marques, que se apresenta no dia seguinte no trio elétrico do Vital. A noite ainda vai ter a banda Eva, que traz clássicos que marcaram época do grupo e novidades na voz de Felipe Pezzoni. Para fechar a primeira noite, tem muito open format com o DJ Matheus Fonseca, com remixes de Coldplay, Tim Maia, Akon, entre outros.

No sábado, o Na Vista promete e entrega: a noite vai contar com o axé do baiano Alexandre Peixe, compositor responsável por mais de 40 emplacados nas vozes de Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Jorge e Mateus, além das bandas Chiclete com Banana, Araketu, Babado Novo, entre vários outros. O palco do camarote vai dar lugar também a Jammil, com músicas que todo mundo canta junto, como “Praieiro”, “Tchau, I Have to Go Now”, “Milla”, e várias outras.

O sábado não para cedo, porque ainda tem outro familiar de headliner: André Lellis, irmão de Durval Lélys, mantendo o axé a todo vapor. A noite termina com um “after” de eletrônica, com o Bhaskar, que tem mais de meio milhão de seguidores no Instagram, e a dupla Locos, com a promessa de fazer os foliões renovarem as energias.

Vital Axé40

A edição do Vital 2025 vai celebrar os 40 anos do axé e traz como novidade o cantor Saulo Fernandes, pela primeira vez no Vital. No melhor estilo do carnaval, o Vital Axé40 vai contar com grandes nomes do ritmo se apresentando em cima do trio elétrico. Além de Saulo estão confirmados Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Tomate e Xanddy Harmonia.

“Celebrar os 40 anos do axé no Vital é mais do que trazer grandes artistas ao Espírito Santo, é reviver memórias, fortalecer nossa cultura e mostrar que a alegria do carnaval pode acontecer o ano inteiro. Estamos preparando uma edição histórica, com artistas que marcaram gerações e que continuam levando multidões atrás do trio”, destaca o organizador do Vital, Pablo Pacheco.

Os ingressos para o Vital 2025 estão a venda no site blueticket.com.br e presencialmente na Nuvem Concept Store, na Praia do Canto. Os ingressos têm valores a partir de R$ 50 para arquibancada, R$ 100 para os camarotes e R$ 210 para o bloco. O evento acontece nos dias 22 e 23 de agosto, no Sambódromo de Vitória.