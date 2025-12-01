Banda Evidance celebra 20 anos de sucesso

today1 de dezembro de 2025 remove_red_eye91

A Evidance tem como principal objetivo levar a boa música ao seu público, independentemente do estilo ou da época

A Banda Evidance está comemorando, este ano, duas décadas de sucesso consolidada como uma das mais requisitadas e versáteis do Espírito Santo. Sua agenda disputada, especialmente em eventos particulares, comprova o prestígio e a confiança conquistados ao longo da trajetória.

Desde o início, a banda se destacou pela excelência técnica e presença de palco, características que conquistaram o público e garantiram sua presença nos mais variados tipos de celebrações: de formaturas e casamentos luxuosos a festas corporativas e eventos temáticos. Também figura entre as festas municipais mais badaladas, inclusive fora do Espírito Santo.

Ao longo desses 20 anos, muitas transformações marcaram a trajetória da Evidance. As mudanças mais perceptíveis aconteceram na produção, no visual e no repertório, que hoje é amplo e diversificado o suficiente para atender a qualquer tipo de evento, sem perder a identidade da banda.

“O repertório cresceu muito e se tornou mais abrangente. Temos condições de montar uma playlist sob medida para cada contratante, de acordo com o perfil do público e o clima desejado para a festa”, destaca o fundador da banda, Darlisson Correia.

Música de qualidade

Inspirada por grandes artistas nacionais e internacionais, como Roupa Nova, Toto, Bruno Mars e Beyoncé, a Evidance tem como principal objetivo levar a boa música ao seu público, independentemente do estilo ou da época. E essa versatilidade se reflete nas performances ao vivo, que transitam com naturalidade entre clássicos e sucessos contemporâneos.

Entre as músicas que não podem faltar nos shows estão verdadeiros hinos que fazem parte da identidade da banda, como “Uptown Funk” (Bruno Mars), “Dancing Queen” (ABBA), “The Best” (Tina Turner), “Descobridor dos Sete Mares”* (Tim Maia) e “I Have Nothing” (Whitney Houston), além dos hits atuais que fazem sucesso nas pistas.

Repertório personalizado

Um dos diferenciais da Evidance é o repertório personalizado, criado a partir das preferências do contratante. A proposta nasceu da experiência com festas temáticas, como eventos retrô dos anos 70 e 80 ou bailes de Carnaval, em que o grupo precisou adaptar sua seleção musical a diferentes épocas e estilos. “O sucesso foi tão grande que essa prática se tornou marca registrada”, revela Darlisson Correia.

O fundador da Evidance explica que hoje a banda tem blocos musicais prontos para diferentes tipos de festa e consegue atender até demandas de última hora. “Essa flexibilidade foi essencial para o sucesso da nossa banda nesses 20 anos de carreira”, destaca.

Musicalmente, a Evidance evoluiu acompanhando as transformações do mercado de eventos e o refinamento das grandes produções de formatura, casamentos e festas corporativas. Essa atenção constante à qualidade e à inovação consolidou o grupo como a banda de baile mais estruturada do Espírito Santo e uma das melhores do país.

Memórias

Entre as milhares de apresentações realizadas, uma se destaca na memória: um casamento no luxuoso Rosewood São Paulo, realizado este ano. O evento, em um dos hotéis mais sofisticados da América do Sul e listado entre os 25 melhores do mundo, marcou um dos momentos mais emblemáticos da carreira da banda.

“Mesmo com duas décadas na estrada musical, seguimos com o mesmo entusiasmo do início, mas com mais maturidade e prontos para novos desafios”, afirma Darlisson Correia.

E se tem algo que a banda, que atualmente é formada pelos vocalistas Jess Ferrari, Dinho Netto, Nirlan e Marcinho quer, é seguir na ativa, sempre com novas ideias e energia renovada para garantir a diversão do público.

“E queremos continuar contando a história da Evidance embalada por muita alegria e boa música. Vamos seguir sendo a trilha sonora das grandes celebrações”, revela Darlisson Correia.