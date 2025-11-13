Banda Korbã lança novo clipe com imagens de Piúma, Itapemirim e Marataízes
A Banda Korbã apresentou ao público, nesta quarta-feira (12), seu mais novo lançamento: a canção “Dono do Mar”, que integra o próximo EP do grupo. O projeto contará ainda com outras cinco músicas, todas com lançamento sequencial e registros em vídeo — uma proposta que reforça a identidade visual e artística da banda.
A faixa é inédita e foi composta por Dimael Kharrara, nome consagrado no cenário gospel nacional e responsável por sucessos interpretados por artistas como Cassiane, Elaine Martins, Willian Nascimento, Paulo Neto, Eyshila e Léa Mendonça.
O clipe de “Dono do Mar” ganhou uma produção cinematográfica e reuniu quatro cenários distintos do litoral sul capixaba. Parte das cenas foi gravada nas imponentes falésias de Marataízes, enquanto outras imagens foram captadas em alto-mar, também em Marataízes, com a banda navegando por águas agitadas. O visual se completa com tomadas noturnas no píer de Itaipava, registradas inclusive por drone, trazendo dramaticidade e profundidade às cenas.
No auge da produção, o clipe destaca o deck de Piúma, cenário que serviu de palco para as frases marcantes de guitarra — um momento que promete encantar os admiradores do grupo e reforça o cuidado artístico aplicado em cada detalhe.
Para assistir ao clipe, basta acessar o YouTube e pesquisar “Korbã – Dono do Mar”. O vídeo já está disponível no canal oficial da banda, acompanhado de outros trabalhos que ajudam a contar a trajetória musical do grupo.
A produção é assinada pela Linha 1 Produções e dirigida por Alef Almeida em parceria com o vocalista da banda, Yalle.
Rumo aos 30 anos de carreira, que serão celebrados em 2026, a Korbã prepara novidades: para o próximo ano, a banda promete um feat especial com um grupo nacional, ainda mantido em segredo.