Banda portuguesa “Plantada” faz turnê pelo Brasil e começa com shows no ES

3 de janeiro de 2022

O grupo,que tem como integrante Wagner Cidreira, baiano que cresceu no ES, vai passar por Vila Velha, Vitória e Guriri; o “Plantada” pretende rodar o litoral do país.

A banda de Portugal “Plantada” desembarca este mês para sua turnê pelo Brasil e o giro de shows, com muito reggae e positividade, começa com cinco apresentações no Espírito Santo, um dos estados mais acolhedores para o estilo no país.

O grupo português, que tem como integrante Wagner Cidreira, baiano que cresceu no Espírito Santo, em Vitória, inicia a agenda no bar Santo Congo, na Barra do Jucu, dia 9 de janeiro, domingo, ao lado do músico e compositor Hélio Bentes, da banda Fusion Dub e do Trio Lubião.

Na sequência, o “Plantada” se apresenta no Correria Music Bar, também em Vila Velha, dia 14 de janeiro, junto com Lion Jump. Já no dia 21 de janeiro a banda repete a parceria com Lion Jump no Planet Rock Pub, em Guriri, show que também contará com o DJ Samuca 05.

A quarta apresentação é no dia 5 de fevereiro, quando o grupo toca outra vez no Santo Congo, na Barra, e novamente ao lado do Lion Jump, Trio Lubião e Fusion Dub.

O quinto show do “Plantada” em sua turnê pelo país será no dia 8 de fevereiro, na Praça do Papa, em Vitória. A banda está entre as atrações do projeto “Cultura, Arte, Esporte e Lazer – Verão na Praça do Papa 2022”, iniciativa que incentiva a ocupação consciente do espaço público.

Segundo Wagner Cidreira, baiano/capixaba produtor do “Plantada”, o planejamento é tocar no Espírito Santo e depois rodar pelo litoral do país.

“Vamos divulgar nosso som pelo Brasil, criar um ambiente para sempre voltar no verão, reencontrar os amigos e a família e consolidar parcerias com as bandas e artistas brasileiros”, conta. “Também estamos preparando o lançamento do nosso segundo EP em 2022”, completa Cidreira.

Intercâmbio – O “Plantada”, que em 2018 participou do maior festival de reggae de Portugal, o “Musa Cascais”, nasceu de um verdadeiro intercâmbio internacional. Como já ressaltado, Wagner Cidreira nasceu na Bahia, cresceu no ES e hoje mora em Portugal – ele, além de produtor da banda, é um dos fundadores e divide vozes, baixo e guitarra no grupo.

Também idealizador da banda, o percussionista Theu Nasci nasceu na Bahia e logo aos 10 anos foi viver na França, consolidando sua carreira na Europa. A trinca dos fundadores do “Plantada” fecha com Aleh Santos, paulista que mora em Portugal e também já rodou com sua música pela Bélgica, Alemanha, República Tcheca, Eslováquia e Hungria.

Quem também faz parte do “Plantada” é o saxofonista e flautista israelense Ilia Kushner, que já tocou com músicos de todo o mundo, inclusive com Gabriel, O Pensador. Já quem assume os teclados é o brasileiro de Goiás Felipe Campos. O músico cresceu tocando reggae em diversas bandas, como a renomada “Canawa”, e, além de Portugal e Brasil, colaborou com a cena musical do estilo em Barcelona, na Espanha.

A “cozinha” da banda é formada pelos portugueses Miguel Franco (baixo) e Pedro Serralheiro (bateria). Franco é produtor musical e já tocou com bandas como “The Man Said”, KiKongo Vibration, Coco Pilots e muitas outras. Pedro Serralheiro, por sua vez, já tocava bateria aos seis anos de idade e se destaca por executar diversos estilos musicais com consistência.

AGENDA

– 9 de janeiro, domingo: no bar Santo Congo, na Barra do Jucu, em Vila Velha, com Hélio Bentes, banda Fusion Dub e Trio Lubião, a partir das 19 horas.

– 14 de janeiro: no Correria Music Bar, em Vila Velha, com Lion Jump, a partir de 22h30.

– 21 de janeiro: no Planet Rock Pub, em Guriri, com Lion Jump e DJ Samuca 05, a partir das 21h30.

– 5 de fevereiro: no Bar Santo Congo, na Barra do Jucu, em Vila Velha, com Lion Jump, Trio Lubião e Fusion Dub, a partir das 19 horas.

– 8 de fevereiro: na Praça do Papa, em Vitória, pelo projeto “Cultura, Arte, Esporte e Lazer – Verão na Praça do Papa 2022″, a partir das 17 horas.

Venda de ingressos

Kolé Produções

Contato: Marcelo Xing: (27) 9 9862-3823