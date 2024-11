Banda QuatroK viraliza no TikTok com “Alô Polícia”

today25 de novembro de 2024 remove_red_eye85

Recém-lançado, o clipe da banda traz uma série de referências atuais e bem humoradas

Talento, humor e criatividade. A banda QuatroK está conquistando a todos com o lançamento de “Alô Polícia”, uma música dançante e cheia de referências que brinca com temas de relacionamentos modernos e reviravoltas inesperadas.

A canção conta a história de um cara mulherengo que se apaixona por uma garota tão desapegada quanto ele, levando-o a uma reflexão bem-humorada sobre seu comportamento. Entre as frases marcantes da música, o verso “Alô polícia, procuro uma bandida, ela levou meu coração, minha blusa preferida” é destaque na For You TikTok.

“A letra tem humor, referências atuais e é muito dançante. É a nossa essência, mas com um toque diferente!”, conta o vocalista Théo Medon.

A música, produzida por Victor Amaral e Túlio Airold, mix de Pedro Peixoto e Pedro Said e máster de Fili Filizzola, é um convite à diversão, mas também traz outras camadas de interpretação. “Sempre acreditamos em ‘Alô Polícia’, e ver todo esse sucesso nas redes é incrível. A mistura de referências antigas e atuais faz dela uma música envolvente e divertida”, explica Henrique Bonadio, vocalista e guitarrista.

Composta por uma batida desafiadora, a faixa é uma celebração da criatividade da banda. O baterista Lucca Omura destaca o trabalho técnico por trás da produção. “Compor a linha de bateria foi desafiador, mas isso é o que torna a gravação tão especial”, avalia. Já o vocalista Pedro Miranda compartilha seu entusiasmo com a recepção do público: “Estou muito feliz com a aceitação, mas nem surpreso, porque a música é realmente muito boa!”.

O sucesso vai muito além do clipe da música. Em seu lançamento, os vídeos no TikTok alcançaram marcas impressionantes, como 2 milhões de visualizações no primeiro post e 4 milhões no segundo, além de 100 mil streams nas plataformas online. O clipe oficial, que contou com styling de Nicole Nativa, foi lançado no domingo (24) e consolidou ainda mais o hit.