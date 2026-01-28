Banestes anuncia novas condições especiais para financiamentos imobiliários

28 de janeiro de 2026

Os clientes interessados podem financiar até 90% do valor do imóvel, com até 35 anos para pagar

O mercado imobiliário do Espírito Santo tem aparecido em destaque no cenário nacional, especialmente na capital capixaba, Vitória, que despontou, entre as capitais, com o metro quadrado mais caro do Brasil em 2025, impulsionado pela forte valorização e crescente demanda.

Os interessados em investir na aquisição de unidades residenciais ou comerciais podem contar com o Banestes, que permanece em destaque como a instituição financeira de referência na oferta de opções de crédito imobiliário, com condições diferenciadas para financiamentos.

“Realizamos um reposicionamento estratégico e ajustamos nossa tabela para oferecer as melhores condições do mercado. Atualmente, o Banestes é a única instituição financeira a financiar até 90% do valor do imóvel”, destacou o diretor de Negócios do Banestes, Carlos Artur Hauschild.

Os clientes interessados podem financiar até 90% do valor do imóvel, com até 35 anos para pagar. A taxa de juros ofertada é a partir de 11,69% ao ano + TR. Outra boa notícia é que os valores gastos com o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e com o Registro do Imóvel podem ser financiados juntamente com o crédito imobiliário, respeitando o limite de 5% do montante total.

A linha de crédito permite ainda a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para financiamento de unidades de até R$ 2,25 milhão. A contratação estará sujeita às análises de crédito e de cadastro.

A estratégia de impulsionamento das operações de crédito imobiliário pelo Banestes tem tido destaque desde 2020, quando o banco anunciou várias vantagens e se manteve no ranking com a oferta de uma das melhores taxas do mercado brasileiro, parcelamento em até 420 meses e ainda maior celeridade na liberação do financiamento, o que tem atraído um grande número de novos clientes.

Os interessados podem entrar em contato com o atendimento de uma das agências Banestes, disponíveis em todos os 78 municípios do Espírito Santo: https://wwws.banestes.com.br/netib/AgenciasBanestes.

Saiba mais sobre as condições especiais do Crédito Imobiliário Banestes:

Taxa de juros a partir de 11,69% ao ano + Taxa Referencial (TR).

Financiamento de até 90% do valor do imóvel.

ITBI e Registro do Imóvel financiados juntamente com o crédito imobiliário (até o limite de 5%).

Prazo máximo de financiamento: até 420 meses (35 anos).