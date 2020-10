Banestes lança nova home page com visual repaginado

5 de outubro de 2020

A partir desta segunda-feira (05), os clientes que acessarem o site do Banestes (banestes.com.br) irão encontrar uma home page (página principal) com visual renovado, mais limpo, leve, moderno e que privilegia uma navegação mais intuitiva.

A ação está atrelada aos pilares experiência do cliente e inovação, que fazem parte das ações estratégicas praticadas pelo Banestes. O banco tem realizado investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação, proporcionando significativas melhorias nos serviços bancários. De janeiro a julho deste ano, R$ 19 milhões foram investidos em modernizações tecnológicas.

“Nos últimos dois anos, temos feito fortes investimentos com foco na renovação do aparato tecnológico do Banestes, com o objetivo de promover melhorias significativas aos clientes. A renovação da home page do site é uma das ações que tem como propósito a melhoria da experiência do nosso cliente, pois o nosso site é um importante ponto de contato da instituição com os capixabas”, ressaltou o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Vale ressaltar ainda que a modernização da página não altera a atual estrutura de menu do site Banestes. Ou seja, os clientes continuarão tendo acesso a todos os atuais conteúdos postados no site do banco. Além disso, o endereço oficial do site permanece o mesmo: www.banestes.com.br.

Este é o primeiro passo para a atualização do ambiente virtual do banco. As demais áreas do site também passarão por transformações e reestruturação em um futuro próximo.

Por Rafaela Rodrigues e Fernanda Castro