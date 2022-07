BEM-ESTAR | Município da Serra cria rua totalmente dedicada à população aos domingos

28 de julho de 2022

A prefeitura da Serra vai disponibilizar uma rua totalmente dedicada à população. Pensando no bem-estar e lazer da comunidade, o projeto propõe o fechamento de um trecho da Avenida Eudes Scherrer para a realização de atividades de cultura, lazer, esporte e saúde.

A partir do dia 31 de julho a Avenida Eudes vai virar ponto de lazer para toda a família. A programação tem início às 08h e segue até às 12h com muito entretenimento, serviços de saúde e esporte. O intuito do projeto é melhorar a qualidade de vida dos moradores, reforçando a cultura local com novos espaços de lazer.

Com a implantação da rua do lazer espera-se também sensibilizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente, adoção de hábitos saudáveis e incentivo a atividade física, além de orientar o público sobre os riscos de doenças comportamentais.

Aos domingos, durante as quatro horas que a diversão e o conhecimento vão tomar conta da rua e transformar a Eudes Scherrer em espaço de recreação, serão oferecidos serviços de saúde, uma área livre para prática de esporte e eventualmente ações do meio ambiente assistido pela Educação Ambiental, que será responsável por informar e sensibilizar o público sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Cláudio Denicoli, secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, ressaltou a importância de proporcionar a população um espaço de lazer de todas as faixas etárias, atividades recreativas culturais e informativas com a concepção de educação socioambiental objetivando o lazer em família, além de espaço para convivência, diversão e entretimento que visa a qualidade de vida.

“A intenção dessa ação é ampliar as oportunidades de ocupação saudável para as famílias que comportem essas múltiplas atividades com caráter informativo e desperte o sentimento de pertencimento em comunidade e principalmente à cidade. Assim, propomos o desenvolvimento do projeto Rua em Família”, explicou.

Trânsito

Com a interdição da Avenida Eudes Scherrer de Souza, os motoristas poderão utilizar outras vias no entorno para trafegar. Uma opção é o acesso pelo bairro Colina de Laranjeiras passando pela Rua Barão do Rio Branco, via paralela à avenida interditada. Outra opção é o acesso pela Avenida Iriri, passando pelo bairro Valparaíso. A Avenida Piúma, em Valparaíso, estará restrita para acesso local.

Serviço

Início da Rua da Família: 31 de julho

Rua: Eudes Scherrer de Souza (da BR-101 até a Av. Central.

Fechamento da rua: das 06 às 13 horas

Início das atividades: das 08 às 12 horas