Bia Santana se despede de “Volta por Cima” e reflete sobre trajetória

today28 de abril de 2025 remove_red_eye46

Na véspera do último capítulo de Volta por Cima, Bia Santana celebra os meses intensos de gravações e a experiência de interpretar a adolescente Tati na trama das sete da Globo. A novela chega ao fim neste sábado (26), de forma inédita — já que, tradicionalmente, os desfechos acontecem às sextas-feiras. A exceção faz parte das comemorações pelos 60 anos da emissora. No lugar, entra no ar Dona de Mim.

“Foi uma rotina maluca, mas muito especial. Uma verdadeira correria que valeu a pena”, diz a atriz de 21 anos, que já havia participado de Elas por Elas, mas com uma carga horária menor no set.

Na novela, Tati se destacou como uma jovem dorameira, fã de K-pop e extremamente ambiciosa. De origem humilde, a personagem não mede esforços — nem sempre éticos — para alcançar seus sonhos de luxo e fama.

“A Tati tem um pouco de Maria de Fátima, são bem parecidas”, brinca Bia, fazendo referência à icônica personagem de Vale Tudo. “Nos bastidores, o Rodrigo Fagundes até começou a me chamar assim.”

Apesar das atitudes duvidosas da personagem, a atriz a defende. “Todo mundo tem um pouco de Tati dentro de si, um lado egoísta e ansioso, mas a sociedade poda a gente”, afirma. “Acho que ela faz tudo por amor à família, mas quer as coisas a todo custo e não se importa em prejudicar os outros.”

Para compor a personagem, Bia mergulhou no universo dos doramas. “O primeiro K-drama que vi foi Uma Advogada Extraordinária, e desde então não parei mais. Fui até ao bairro da Liberdade, em São Paulo, fazer pesquisa de campo e entender melhor os fãs e sua cultura. Hoje, tenho um carinho imenso pelos fãs de K-pop e K-drama”, diz.

Ela também comemora o momento da televisão brasileira em relação à representatividade. “É emocionante ver protagonistas pretas ganhando espaço. Temos a Taís [Araújo] em Vale Tudo, a Jéssica Ellen comigo na novela e a Duda Santos em Garota do Momento. Isso é muito significativo.”

Bia encerra esse ciclo com gratidão e entusiasmo para o que vem a seguir: “Foi um projeto transformador. Tati vai ficar comigo para sempre.”

fotos Lúcio Luna