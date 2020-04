Boletim Ideies: dos 120 casos confirmados de COVID-19 no ES, 13 já estão curados

today2 de abril de 2020 remove_red_eye47

O Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) revelou no boletim desta quarta-feira (01) que no Espírito Santo são 120 casos confirmados de COVID-19, sendo 13 pacientes já estão curados, 88 estão em isolamento residencial e 19 estão internados, sendo nove em UTI. Não há óbitos por COVID-19 no estado.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SESA), Vila Velha (36) e Vitória (34) concentram 58,3% dos casos. Os demais são: 22 em Serra, 7 em Cariacica, 7 em Linhares, 3 em São Mateus, 2 em Castelo, 2 em Guarapari, 1 em Afonso Cláudio, 1 em Aracruz, 1 em Cachoeiro de Itapemirim, 1 em Itapemirim, 1 em Santa Teresa, 1 em São Roque do Canaã e 1 em Viana. A SESA retirou a confirmação de um caso de coronavírus no município de Alto Rio Novo anunciado no boletim de ontem (31/03).

No Brasil são 6.860 casos confirmados e 240 mortes registradas, sendo 164 delas em São Paulo. O maior número de casos no país concentra-se na Região Sudeste (4.247), sendo 2.981 em São Paulo e 832 no Rio de Janeiro. A maior incidência de COVID-19 foi registrada no Distrito Federal, com 11,78 casos confirmados por 100 mil habitantes.

No mundo já são 926.095 casos confirmados com COVID-19 e 46.413 óbitos até o momento.