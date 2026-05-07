Dia das Mães: Procon de Vila Velha orienta para compras seguras e sem dor de cabeça

today7 de maio de 2026 remove_red_eye87

Com a chegada do Dia das Mães, celebrado neste domingo (10), o comércio ganha ritmo acelerado e junto com ele, crescem também os riscos de compras impulsivas, golpes e frustrações. De olho nisso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Procon Municipal, preparou um guia prático para ajudar o consumidor canela-verde a escolher o presente ideal sem cair em ciladas.



A recomendação inicial é simples: pesquisar. Comparar preços, avaliar a qualidade dos produtos e conferir as condições de pagamento pode ser a diferença entre um bom negócio e um prejuízo disfarçado de promoção.



“O consumidor deve se lembrar sempre de comprar com atenção para evitar prejuízo e dor de cabeça, tendo em mente que nem toda promoção é vantajosa. Por isso, desconfie de promoções com descontos exagerados”, alerta o superintendente do Procon Vila Velha, Moisés Penha.



Dicas para acertar no presente e fugir de problemas

Compras pela internet – Redobre a atenção. Verifique se o site é seguro, consulte o CNPJ da loja e evite clicar em links recebidos por mensagens ou redes sociais.



Prazo de entrega e frete – Antes de fechar a compra, confira a data de entrega e o valor do frete, que deve constar na Nota Fiscal.



Planejamento e segurança – Nada de agir no impulso. Pesquise a reputação do vendedor, evite pagamentos via PIX para desconhecidos e guarde comprovantes, prints e conversas. Segurança também se compra – e não custa nada.



Troca e garantia – Fique atento às políticas de troca. Produtos com defeito têm garantia, e o fornecedor deve cumprir o prazo prometido. Se não cumprir, o consumidor tem direito de exigir solução ou reembolso.



Além das dicas, o Procon Vila Velha reforça a importância de conhecer os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente em compras de vestuário, eletrodomésticos e itens com entrega agendada.



Conheça seus direitos

Vício ou defeito – 30 dias para produtos perecíveis e 90 dias para não perecíveis para o consumidor reclamar de mau funcionamento ou vício de qualidade.



Troca em loja física – Só é obrigatória se houver defeito ou se o estabelecimento garantir essa possibilidade na sua política de troca.



Entrega – O prazo deve ser cumprido, independentemente da demanda.



Arrependimento – Em compras online (site, Instagram, Facebook), por catálogo ou por telefone o consumidor tem até 7 dias para desistir, com direito à devolução do valor pago.



Denúncia – Em caso de problemas, o consumidor deve procurar o Procon Vila Velha, no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica, de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 16h.



Para o Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, a informação é a principal aliada do consumidor – e também um motor para o fortalecimento do comércio local.



“Quando o consumidor compra com consciência, ele protege seu bolso e fortalece o comércio sério da cidade. Nosso objetivo é garantir que essa data tão importante seja marcada por boas experiências, tanto para quem compra quanto para quem vende. No fim das contas, presentear no Dia das Mães é mais do que comprar: é demonstrar um gesto de carinho. E carinho não combina com dor de cabeça”, destaca o Secretário.

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