Prefeito Dorlei Fontão recebe representantes empresariais em Presidente Kennedy

today7 de maio de 2026 remove_red_eye113

Agenda estratégica reforça protagonismo do município na nova rota de desenvolvimento econômico

O município de Presidente Kennedy recebeu, nesta quinta-feira (7), representantes de empresas ligadas aos setores portuário, logístico, industrial e de comércio exterior. O encontro contou com a participação do prefeito Dorlei Fontão e teve como foco a apresentação das potencialidades econômicas da cidade e das oportunidades de investimento na região.

A programação incluiu reuniões institucionais e visitas técnicas, promovendo o diálogo entre o poder público e empresários interessados no desenvolvimento econômico do município.

Porto Central impulsiona interesse empresarial

Durante o encontro, o prefeito destacou o impacto do Porto Central no crescimento de Presidente Kennedy e no fortalecimento da economia regional.

Considerado um dos maiores projetos portuários em desenvolvimento no Brasil, o empreendimento está sendo instalado no litoral sul capixaba e deve atender setores como petróleo e gás, mineração, agronegócio, indústria e logística.

O projeto prevê a construção de um porto de águas profundas com capacidade para receber grandes embarcações, ampliando a estrutura logística do Espírito Santo e fortalecendo o comércio exterior.

Desenvolvimento e geração de empregos

Segundo a administração municipal, a presença de representantes empresariais reforça o interesse do mercado nas transformações econômicas em andamento na cidade.

A expectativa é que os investimentos ligados ao Porto Central contribuam para a geração de empregos, atração de novas empresas e fortalecimento da infraestrutura local.

A Prefeitura afirma que vem acompanhando o crescimento do município com planejamento voltado à organização urbana, expansão dos serviços públicos e melhoria da qualidade de vida da população.

Município ganha destaque estratégico

Com o avanço das obras e o aumento do interesse empresarial, Presidente Kennedy vem se consolidando como um dos principais polos de desenvolvimento logístico e industrial do sul do Espírito Santo.

A localização estratégica no litoral capixaba é apontada como um dos fatores que impulsionam o potencial econômico da região nos próximos anos.