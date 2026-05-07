SÃO MATEUS: PF realiza operação contra ex-integrantes da gestão de Daniel da Açaí

today7 de maio de 2026 remove_red_eye98

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Desbaste, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação teve como alvo ex-integrantes da administração do ex-prefeito Daniel da Açaí.

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Estadual. A investigação apura supostos crimes contra a administração pública, incluindo fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Ex-secretário é alvo da investigação

Entre os investigados está um ex-secretário municipal de Obras da antiga gestão da Prefeitura de São Mateus. Segundo a Polícia Federal, há indícios de participação em um esquema envolvendo irregularidades em contratos públicos e movimentações financeiras suspeitas.

Durante o cumprimento dos mandados, agentes apreenderam documentos, mídias digitais, veículos e joias, materiais que serão analisados no andamento das investigações. De acordo com a PF, os itens apreendidos também podem auxiliar na recuperação de valores desviados dos cofres públicos.

Prisão em flagrante

Ainda durante a operação, um dos investigados foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos legais.

Crimes investigados

A Operação Desbaste busca aprofundar a coleta de provas, interromper possíveis práticas criminosas e responsabilizar os envolvidos. Os investigados poderão responder por crimes como fraude à licitação, peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão, caso haja condenação.