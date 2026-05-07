Meia tonelada de fios é retirada do Centro de Alfredo Chaves

today7 de maio de 2026 remove_red_eye94



Meia tonelada de fios retirada do Centro da cidade. A pedido da Prefeitura de Alfredo Chaves, a concessionária EDP concluiu a primeira etapa da ação de limpeza e organização dos postes de energia elétrica na área central do município. Como resultado dessa força-tarefa, foram retirados cerca de 500 quilos de fios irregulares, inutilizados ou instalados fora dos padrões técnicos exigidos.

Os trabalhos foram realizados em trechos das avenidas Getúlio Vargas e Lauro Ferreira Pinto, além de ruas transversais, onde há maior concentração de fiação aérea.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, todo o material recolhido foi devidamente encaminhado para a Associação de Catadores de Material Reciclável de Alfredo Chaves, responsável também pela pesagem dos resíduos.

Segundo a EDP, a retirada desses cabos é fundamental para garantir maior segurança à população, além de contribuir para a melhoria da organização da rede elétrica e de telecomunicações. Fios instalados de forma irregular podem representar riscos, como acidentes, incêndios e interrupções no fornecimento de energia.

A ação também trouxe impactos positivos na estética urbana, reduzindo a poluição visual em pontos estratégicos da cidade, especialmente na região central, que concentra grande fluxo de pessoas e atividades comerciais.

A Prefeitura destaca que novas etapas de limpeza já estão previstas e serão realizadas pela EDP em outros bairros do município, conforme solicitação dos órgãos da administração municipal, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento e Procon.

A medida visa dar continuidade ao trabalho de ordenamento da rede e garantir mais segurança, eficiência e qualidade de vida para a população.