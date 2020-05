Brasil já registra mais de 330 mil casos confirmados da Covid-19

today22 de Maio de 2020 remove_red_eye19

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 20.803 novos casos confirmados de coronavírus. Com esse acréscimo, o país tem 330.890 pessoas diagnosticadas com Covid-19, segundo balanço do Ministério da Saúde. Deste número, 135.430 pessoas se recuperaram depois de contrair a doença, o que representa 40,9% do total. Mas ainda existem outras 174.412 que aguardam resultado do exame para saber se estão infectadas.

Até o momento, já foram registrados 21.048 óbitos em decorrência das complicações pela Covid-19. Só nas últimas 24h horas, foram notificadas 1.001 mortes. Mais de três mil óbitos ainda estão em investigação.

O estado que concentra o maior número de casos da doença é São Paulo, com 76.871 casos e 5.773 mortes. Em sequência estão Ceará, com 34.573 casos e 2.251 óbitos, e o Rio de Janeiro, com 33.589 casos da doença e 3.657 mortes.

Esses são os dados oficiais do Ministério da Saúde, desta sexta-feira (22), com base nas informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o país.

Fonte Agência do Rádio