Brasil registra 81% de curados da Covid-19

today9 de setembro de 2020 remove_red_eye32

O Ministério da Saúde divulgou os números a respeito da pandemia da Covid-19 no Brasil. De acordo com as informações apresentadas, o país registrou 127.464 mortes por causa do coronavírus, o que representa um aumento de 504 óbitos nas últimas 24h.

Entre a quantidade de pessoas infectadas pela doença, o país chegou à marca de 4.162.073 casos. O número de pacientes recuperados está em 3.397.234 e já representa 81% das pessoas que estiveram doentes. Permanecem em investigação 2.485 pessoas suspeitas de estarem com o coronavírus. Esses são dados baseados nas informações enviadas por estados e municípios.

Fonte: Brasil 61