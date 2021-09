Bruno, dupla de Marrone, convoca sogra para enfrentar o “Duelo de Mães”

today2 de setembro de 2021 remove_red_eye23

A Band apresenta neste sábado (4), a partir das 20h25, mais uma disputa emocionante no Duelo de Mães. Dessa Vez, Bruno, dupla de Marrone, leva a sogra, Gleide, para competir com Giselle, matriarca da família Melim.

Apresentadora da atração, Ticiana Villas Boas inicia o embate com a receita afetiva. Enquanto Giselle prepara um bobó de batata baroa com camarão, que é a perdição dos filhos Diogo, Gabriela e Rodrigo, Gleide opta por apresentar um risoni com bacalhau. “Minha sogra sempre cozinhou para mim. Fazia aquele mexidão quando eu chegava dos bailes, então ninguém melhor do que ela para entender de cozinha”, garante o sertanejo acompanhado da mulher, Marianne Rabelo, e dos filhos gêmeos, Enzo e Maria Eduarda.

“Acho que minha mãe vai ganhar essa competição porque ela é muito exigente, e quando gosta do que faz, acaba agradando todo mundo por chegar a um nível avançado da comida”, avisa Gabriela.

Após experimentar as criações, o chef Dalton Rangel dá o veredicto. “Os dois estavam muito bons, então precisei apelar para a complexidade do prato, aquele que foi mais difícil de fazer”.

No segundo desafio, Bruno e Gabriela arregaçam as mangas para elaborar, em apenas meia hora, uma receita surpresa proposta por Dalton. O ganhador conquista uma vantagem importante: uma consultoria de três minutos com o chef na fase final da competição.

Na prova decisiva, as matriarcas reassumem os fogões para criar outra iguaria sugerida por Dalton. Depois de fazerem a degustação, os filhos escolhem apenas uma. As respostas podem levar a mãe deles à vitória ou eliminá-la de vez da disputa.

Além do título de melhor mãe cozinheira do país, a vencedora leva para casa um prêmio de R$ 5 mil.

Duelo de Mães vai ao ar todo sábado, às 20h25, logo após o Jornal da Band, com transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo BandPlay.