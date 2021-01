Bruno garante apoio para agricultura de Sooretama

today28 de janeiro de 2021 remove_red_eye77

Garantir o maquinário que dá apoio aos agricultores locais, por meio de emendas parlamentares, e a criação da Escola Agrícola, além de inserir os cidadãos de Sooretama, no Norte do Estado, nas linhas de crédito e programas do governo estadual.

Essas são algumas prioridades apontadas durante a reunião realizada pelo deputado estadual Bruno Lamas (PSB) com um grupo de cinco dos nove vereadores da cidade, hoje (dia 28), no gabinete do parlamentar, na Assembleia Legislativa.

O presidente da Câmara de Sooretama, Oscar Santos (Patriota), e os parlamentares Joceandro Cruz (PSD), Igor do Salão (PMN), João Paulo da Silva (PMN) e Aldemir dos Santos Frederico (PSB), o Lobão, foram ao local acompanhados da liderança de São Mateus, Elisângela Nascimento, a Preta.

“O município de Sooretama tem na agricultura sua principal atividade econômica, com destaque para o café conilon e a pimenta do reino. Precisamos de ajuda para alavancar a nossa produção e garantir emprego e renda”, destacou Oscar.

O grupo também pediu a ajuda do deputado para tirar do papel o projeto do novo Pronto-Atendimento (PA) da cidade, a aquisição de um veículo para o transporte dos pacientes que realizam hemodiálise e ampliação do efetivo policial, devido ao crescimento dos crimes resultantes do tráfico de drogas.

Bruno, por sua vez, recepcionou os parlamentares e colocou o mandato à disposição de Sooretama. “Anotamos tudo e vamos trabalhar para garantir as melhorias que o cidadão merece”, declarou o deputado.

Segundo ele, é necessário avaliar os motivos que levaram o município a ficar de fora de programas estaduais e resolver os entraves porque os recursos têm de chegar a quem de fato precisa. “Por que não se inscreveu para receber CRAS? Estão inseridos na Compra Direta de Alimentos? Vamos ver o que não deu certo para dar oportunidade a todos”, afirmou.