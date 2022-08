Bruno Lamas fecha com consultor de comunicação para campanha à reeleição na Assembleia

Deputado quer que o eleitor compare os candidatos e perceba quem tem resultado de verdade para mostrar, e por isso merece o seu voto de confiança

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) deu mais um passo rumo à sua campanha à reeleição, na Assembleia Legislativa, ao fechar parceria com o consultor, professor e escritor Darlan Campos, sócio-proprietário da República Marketing Político e Comunicação Estratégica, para a disputa do seu terceiro mandato no Legislativo estadual.

Dono de um currículo com diversas leis populares aprovadas, Bruno explica que preferiu valorizar a importância da comunicação, da transparência e do diálogo na tentativa de conquistar a confiança do eleitor.

A campanha eleitoral começa hoje (16) e vai até o dia 2 de outubro, data do pleito. No período, os candidatos poderão pedir votos de forma explícita, divulgar o número usado nas urnas e distribuir panfletos aos eleitores.

“Estou confiante no trabalho que realizei até aqui, com a entrega de boas leis à sociedade capixaba, e tenho fé em Deus de que estamos no caminho certo”, declarou o deputado, que vai trabalhar o slogan: “Bruno é resultado de verdade!”, já criado por Darlan Campos.

“Vamos trabalhar o que é uma realidade e diferencia o Bruno dos demais candidatos: sua atuação parlamentar. Ele tem um destacado trabalho legislativo, com leis importantes que mudam a vida das pessoas e o aproxima do cidadão”, explicou o marqueteiro.

Bruno, que terá o número 40011 na urna, é autor das leis: que prorroga o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em seis vezes, a partir de janeiro de 2023; que põe fim aos radares ocultos, os chamados pardais, e acaba com a “indústria de multas”; que garante ao pedagogo o direito de exercer duas cadeiras no serviço público; e que cria a Lei dos Estagiários, reconhecendo o estágio como experiência nos concursos públicos, o que facilita o acesso dos jovens ao primeiro emprego.

Também é de Bruno a Lei do Passe Estudantil Fracionado. O estudante pode comprar quantos créditos quiser para recarregar o cartão do passe escolar. Acabou o valor mínimo para compra, o que causava transtorno para as famílias.

Além disso, idosos acima de 65 anos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças de até cinco anos têm direito a quatro assentos nos ônibus públicos intermunicipais, uma lei iniciada no seu gabinete.

Com 45 anos e no seu segundo mandato de deputado estadual, Bruno é formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão Pública, foi secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social na gestão do governador Renato Casagrande e é um defensor da educação como fator de transformação social e dos princípios cristãos, com destaque para a família. Atualmente, ele é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.