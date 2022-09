Bruno lança nome à reeleição na Assembleia Legislativa com apoio de três candidatos a federal

3 de setembro de 2022

Givaldo Vieira, que deixou o PT e se filiou ao PSB; o médico Gustavo Peixoto (União Brasil) e a ex-bodyboarder Maylla Venturin (PSB) participaram da festa, que lotou o Centro de Convivência de Laranjeiras, na Serra

Com o Centro de Convivência de Laranjeiras, na Serra, lotado de apoiadores, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) teve seu nome lançado hoje (3) à reeleição, na Assembleia Legislativa, com uma novidade: o socialista reuniu no mesmo palanque três candidatos à Câmara Federal.

Em momentos distintos, assumiram o microfone para declarar apoio a Bruno: o ex-diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e ex-deputado federal Givaldo Vieira, que deixou o PT e se filiou ao PSB; o médico Gustavo Peixoto (União Brasil) e a ex-bodyboarder Maylla Venturin (PSB). Os três destacaram o fato de o deputado ter um mandato marcado por resultados para a sociedade capixaba e prometeram ajudá-lo a continuar esse trabalho.

Em clima de festa e com um jingle chicletinho preparado pelo cantor Lula de Vitória tocando sem parar o refrão: “É resultado pra você, É Bruno Lamas”, os militantes mostraram disposição de ir para rua para convencer os eleitores de que o que é bom tem de continuar.

Ao final, ao lado da esposa, Flávia Esteves, o deputado faz selfie com a militância.

Bruno aprovou leis como, por exemplo, o parcelamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em seis vezes, que já passa a valer em janeiro de 2023, e propôs a isenção do imposto para motocicletas de até 170 cilindradas, proposta que está para ser votada no Legislativo e, se aprovada, livrará do pagamento do imposto 417 mil motos no Estado.

Ele também é autor da lei que põe fim aos radares ocultos e da legislação que reconhece o estágio como experiência nos concursos públicos e na busca pelo primeiro emprego.

CAVALO

A atuação parlamentar do candidato e sua ligação com a Serra, município onde nasceu, ganhou destaque num vídeo exibido no telão montado à esquerda do palco. A surpresa ficou por conta da entrada triunfante de Bruno, montado num cavalo, cavalgando na praia de Jacaraípe, no nascer do dia. Na gravação, ele diz amar a natureza, ser apaixonado pelos animais, mas que sua vocação está em cuidar das pessoas.

O encontro alternou momentos de descontração e também de seriedade, com destaque para a presença de Deus e a importância da família. O próprio Bruno fez questão de apresentar a esposa, Flávia Esteves, e os filhos Bruninho e Isabella, para a militância.

Ele também lembrou que chegou à vida pública pelas mãos da mãe, Márcia Lamas, sua referência na política, e que já foi vereadora da Serra e vice-prefeita da cidade. O deputado chamou o pai, Humberto Aires, no palco, que chorou. Bruno destacou que tem nele um exemplo de trabalho. O parlamentar também citou os irmãos Adaucto e Leonelle, além da sogra, Verinha. “Eu amo a minha sogra”, fez questão de dizer, ao lado dela. A risada foi geral.

No seu discurso, Bruno pediu apoio à militância. “Preciso muito de vocês. Vamos andar de cabeça erguida pelas ruas em busca de voto. Isso não é ser arrogante, soberbo. Com toda humildade, temos resultados para mostrar”, declarou.

A ausência sentida foi do governador Renato Casagrande (PSB), que cumpriu agenda de campanha em Viana, mas foi representado no encontro pelo seu coordenador de campanha, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

No vídeo gravado por Casagrande e exibido no local, o governador declara apoio a Bruno e agradece seu trabalho na Assembleia Legislativa.

“Tenho plena convicção de que Bruno será reeleito deputado estadual e vai continuar com a criatividade e determinação que ele tem. Dia 2 de outubro é Bruno Lamas deputado estadual, para continuarmos com este mandato qualificado e presente em todo o Estado”, declarou.

