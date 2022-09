Cães que estavam em abrigo inadequado de Aracruz farão tratamento na Serra

today19 de setembro de 2022 remove_red_eye57

Uma equipe da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, esteve na manhã desta segunda-feira (19) no município de Aracruz, onde se reuniu com o secretário municipal de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira e representantes da ONG S.O.S. Resgates, de João Neiva, discutindo o caso dos 53 cachorros resgatados na última semana no distrito de Guaraná, em Aracruz.

Depois de verificar a situação dos animais, principalmente dos que se encontram em piores condições de saúde, a CPI intermediou com a prefeitura a retirada de cinco cães, que estavam em um abrigo inadequado, para tratamento em um hospital veterinário localizado no município da Serra.

“Nós também cobramos mais empenho do município para localizar os outros quatro animais que fugiram durante o final de semana”, destacou a presidente da CPI, deputada Janete de Sá.

Os 53 cachorros foram resgatados no distrito de Guaraná, em Aracruz, na residência de uma aposentada de 56 anos que foi presa pelo crime de maus-tratos aos animais. O resgate foi feito pela prefeitura de Aracruz depois de receber diversas denúncias. Os cães, além de apresentarem indícios de maus-tratos, estavam infectados com o vírus da cinomose, doença altamente letal e contagiosa aos animais.

“Quando todos os animais estiverem sadios, serão castrados e chipados para somente então serem encaminhados para adoção responsável”, destacou ainda a deputada Janete de Sá.