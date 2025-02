CALANGO NO CONGO: o encontro musical entre Minas e Espírito Santo

today3 de fevereiro de 2025 remove_red_eye60

O projeto Calango no Congo celebra a diversidade musical brasileira ao reunir compositores, instrumentistas e intérpretes dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Com o apoio do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), a iniciativa culminou na gravação de um álbum e na realização de um show gratuito no dia 9 de fevereiro de 2025, às 16h, no Bar do Pantera, em Campo Grande, Cariacica.

Sobre o álbum

A ideia do projeto surgiu do encontro entre o poeta e letrista capixaba Gilson Soares e o cantor, compositor e instrumentista mineiro Victor Batista (viola caipira). Juntos, eles assinam seis das dez canções que compõem o repertório do disco, que também conta com parcerias de outros artistas regionais.

A direção musical e os arranjos ficaram a cargo do músico capixaba Marcos Côco, que também participa como instrumentista e intérprete. O álbum ainda conta com um time de renomados músicos:

Carlinhos Ferreira (percussão)

Breno Brício (acordeon)

Rodrigo Sestrem (rabeca)

Laíssa Gamaro e Relva Rodrigues (Duo ÊMana) (vocais)

Jackson Pinheiro (contrabaixo e engenharia de som)

As gravações aconteceram entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025, no Estúdio 7, localizado no Sítio Alegria Alegria, na Serra do Caparaó, um espaço de intercâmbio cultural idealizado e conduzido por Marco Baretta e Bel Freire, que desde 2017 recebem artistas de diversas partes do Brasil para criação colaborativa e pesquisas musicais.

O repertório mistura influências da música popular brasileira, com ritmos característicos do Sudeste, destacando-se a faixa “Calango no Congo”, que dá nome ao álbum e simboliza a trajetória do calango (ritmo mineiro) até se encontrar com as Bandas de Congo, tradicionais no Espírito Santo.

O lançamento do álbum está previsto para o primeiro semestre de 2025, em todas as principais plataformas digitais.

Show de lançamento

Os admiradores da música regional terão a oportunidade de ouvir todo o repertório do Calango no Congo ao vivo no dia 9 de fevereiro de 2025 (domingo), às 16h, no Bar do Pantera, em Campo Grande, Cariacica (Rua Coronel Olímpio Cunha, 7). A entrada é gratuita.

O evento promete ser uma celebração especial, reunindo os músicos envolvidos no projeto para uma apresentação memorável.

Sobre o Projeto

O Calango no Congo foi realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), através do Edital de Seleção – Produção Musical (álbum) da Secult/ES.

Apoio Cultural: MP Publicidade

Acompanhe as novidades!

@sitioalegriaalegria

@victorbatistavioleiro

@gilsonsoaresccv

@jacksonpinheiro

@carlinhosferreira7

@brenobricio

@rodrigosestremoficial

@marcoscoco.prod