Câmara de Guarapari retoma as atividades

today9 de junho de 2020 remove_red_eye21

A Câmara Municipal de Guarapari retomou suas atividades adotando alguns cuidados para evitar a propagação do novo coronavírus.

Inicialmente os servidores da sede e do anexo da Casa de Leis trabalharam, excepcionalmente, das 12 às 18h. Mas, na próxima semana a Câmara passa a funcionar no horário normal, das 8 às 18h. O atendimento ao público será retomado, porém, será limitado a uma pessoa por setor. Também é obrigatório o uso de máscara para entrar na Casa de Leis e em todos os ambientes foi disponibilizado o álcool 70 para uso dos servidores e visitantes.

Já os servidores com sintomas gripais devem permanecer em casa. O mesmo acontece com os servidores acima de 60 anos, que se possível, realizam as atividades em home office. Outra medida é a realização das sessões virtuais. Os vereadores estão passando por um treinamento para aprender como usar o software e em breve as votações serão online.

O presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PSB), afirmou que “os trabalhos da Câmara não podem parar. Então no primeiro momento adotamos o sistema home office e suspendemos as sessões ordinárias, votando o que era mais importante nas sessões extraordinárias. Agora estamos voltando as atividades tomando todos os cuidados necessários para que os servidores e vereadores trabalhem em segurança.”