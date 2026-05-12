Câmara de Montanha abre concurso público com salários de até R$ 6,5 mil

today12 de maio de 2026 remove_red_eye52

A Câmara Municipal de Montanha publicou o edital do novo Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro de reserva para o quadro de servidores do Legislativo Municipal. O certame será organizado pelo Instituto Consulplan e oferece oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Entre os cargos previstos estão Auxiliar de Serviços Gerais, Recepcionista, Auxiliar Administrativo, Analista Legislativo nas áreas Financeira, Contabilidade e Secretaria Legislativa/Administrativa, além dos cargos de Procurador Legislativo e Controle Interno.

Os salários básicos variam entre R$ 1.800 e R$ 6.500, além de benefícios previstos na Lei Municipal nº 1.197/2025, como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e demais vantagens funcionais estabelecidas pela legislação.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Consulplan, entre os dias 18 de maio e 18 de junho de 2026.

As taxas de inscrição foram fixadas em:

R$ 45 para cargos de nível fundamental;

R$ 62,50 para nível médio;

R$ 112,50 para nível superior;

R$ 162,50 para o cargo de Procurador Legislativo.

O edital permite que os candidatos realizem inscrição para até dois cargos, desde que as provas ocorram em turnos diferentes.

O concurso contará com Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos e Prova Discursiva exclusivamente para o cargo de Procurador Legislativo.

As provas estão previstas para o dia 26 de julho de 2026, no município de Montanha, podendo também ser aplicadas em cidades vizinhas, conforme necessidade operacional da organização.

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos negros, conforme a legislação vigente.

Os candidatos que necessitarem de atendimento especial durante a realização das provas deverão fazer a solicitação no ato da inscrição e encaminhar laudo ou atestado médico até o dia 19 de junho de 2026, por meio do sistema disponível no portal da banca organizadora.

O edital completo, cronograma e conteúdo programático já estão disponíveis no site do Instituto Consulplan: Instituto Consulplan