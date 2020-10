Campanhas de vacinação contra a poliomielite e multivacinação têm início na segunda-feira (05)

Na próxima segunda-feira (05) tem início em todo Espírito Santo a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, para crianças de um ano a menor de cinco anos de idade – mesmo as já vacinadas anteriormente –, e a Campanha Nacional de Multivacinação para a atualização da caderneta de Vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Ambas as campanhas ocorrem até o dia 30 de outubro, sendo o próximo dia 17, o dia “D” de divulgação e mobilização nacional.

As ações têm como objetivos a redução do risco de reintrodução do poliovírus selvagem no País, a diminuição da incidência das doenças imunopreveníveis, além de contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças.

Para a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, da Secretaria da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, também é uma importante oportunidade de as famílias poderem atualizar a situação vacinal de suas crianças e adolescentes.

“Devido à pandemia do novo Coronavírus observamos uma queda em torno de 20% da cobertura vacinal no Estado. Com a Multivacinação e a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite temos a oportunidade de resgatar crianças e adolescentes não vacinados ou com cartão de vacina incompleto”, disse.



A coordenadora lembrou ainda que a imunização é responsável pela eliminação de doenças no País, como a poliomielite e a rubéola e o controle de várias outras. “E é importante mantermos a vacinação em dia, a exemplo do cenário preocupante com 21 estados registrando casos confirmados do sarampo neste ano”, explicou Danielle Grillo.

Para a Vacinação contra a Poliomielite, a meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%, com estimativa de imunizar cerca de 204.269 crianças no Espírito Santo. Já para a Multivacinação, o objetivo é imunizar a população não vacinada ou com esquemas incompletos, menores de 15 anos de idade (até 14 anos, 11 meses e 29 dias) de acordo com o calendário. A imunização ocorrerá nas 493 salas de vacinação dos 78 municípios do Estado.