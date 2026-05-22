Mary Del Priore debate envelhecimento em palestra gratuita em Vitória

today22 de maio de 2026 remove_red_eye42

A historiadora e escritora Mary Del Priore estará no Espírito Santo no próximo dia 26 de maio para conduzir a palestra “A velhice em destaque”, um encontro que propõe reflexões sobre envelhecimento, etarismo e os desafios de uma sociedade cada vez mais longeva. O evento será realizado às 19h, no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), na Enseada do Suá, em Vitória, com entrada gratuita.

Reconhecida nacionalmente por sua contribuição à pesquisa histórica e pela linguagem acessível ao grande público, Mary Del Priore é autora de mais de 50 livros, integrante da Academia Paulista de Letras e vencedora de três prêmios Jabuti.

A palestra integra uma iniciativa da Academia Espírito-santense de Letras (AEL) e da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que pretende promover, ao longo do ano, debates sobre temas contemporâneos de interesse social.

Segundo o presidente da AEL, jornalista e escritor Jonas Reis, a proposta é ampliar o diálogo sobre questões que impactam diretamente a vida em sociedade. “Discutir a velhice é também discutir respeito, inclusão e qualidade de vida. Precisamos olhar para o envelhecimento sem preconceitos e com mais consciência coletiva”, destaca.

O encontro também contará com apoio da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Tribunal de Contas do Estado.

Serviço

Palestra: A velhice em destaque

Com: Mary Del Priore

Data: 26 de maio

Horário: 19h

Local: Auditório do Tribunal de Contas do ES – Enseada do Suá, Vitória

Entrada gratuita