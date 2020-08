Capixabas famosas fora do Estado

today24 de agosto de 2020 remove_red_eye30

Capixabas se destacam fora do Espírito Santo em suas áreas de atuação. Seja na arquitetura e decoração, no segmento de festas e eventos, na indústria da beleza ou farmácia. As contribuições são muitas e alcançam todo o país.

Quem conhece a cantora Preta Gil ou a atriz Deborah Secco, residentes no Rio de Janeiro, já deve ter ouvido o nome da empresária Rachel Pires associadas às famosas. O motivo? A Nuvem Sublimação, a empresa de Rachel, consegue sublimar de um jeito único painéis e pisos para festas, bem como, produzir roupas de mesa com estampas exclusivas. A aceitação desses produtos entre as celebridades brasileiras alavancou a visibilidade da capixaba, colocando-a em destaque fora do Espírito Santo.

Outra que se destaca é a arquiteta Eduarda Santos. Influencer décor, ela começou com o blog Casa Casada, em 2013, como um hobby. “Hoje o blog conquistou leitores e seguidores pelo Brasil afora! Se tornou referência já tendo sido considerado um dos espaços onlines mais renomados segundo o Arch Trends Portobello”, contou ela. Além disso, a profissional está na lista de colaboradores para produção de conteúdo de revistas como Cláudia, da editora Abril.

Quem também é queridinha fora daqui é a farmacêutica Raigna Vasconcelos. A nutricionista Rute Mercurio, com forte atuação em São Paulo e outras regiões do país, recomenda para seus pacientes os produtos produzidos pela farmácia de Raigna, a Alquimia. “Todos os suplementos que meus pacientes tomam o efeito é incontestável”, disse.

Raigna Vasconcelos.