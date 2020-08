CARIACICA | Marcelo Santos inicia rodada de conversas com pré-candidatos

Cumprindo a promessa de dialogar com os pré-candidatos à prefeitura de Cariacica para definir seu apoio e participar ativamente do processo eleitoral deste ano, o deputado estadual Marcelo Santos, que antes era apontado como favorito na disputa pelo cargo, iniciou hoje (14), uma série de reuniões com os pré-candidatos que permanecem na corrida. O apoio do parlamentar pode influenciar no resultado das eleições no município dada a expectativa em torno de seu nome.

Neste primeiro momento, Marcelo Santos conversou com três dos pré-candidatos: o deputado estadual Euclério Sampaio, o ex-deputado estadual Sandro Locutor e Saulo Andreon, candidato do PSB e ex-assessor especial da Secretaria Estadual de Educação (SEDU). Para Marcelo, a primeira rodada de conversas foi produtiva no sentido de entender as propostas dos pré-candidatos e analisar a capacidade destes em agregar valor à cidade, além de entender sobre a preocupação de cada um com o desenvolvimento social e econômico do município, critérios considerados de extrema importância para determinar o candidato a receber seu apoio.

“Como havia ressaltado desde o anúncio da minha decisão de não disputar a prefeitura de Cariacica e permanecer na Assembleia, não estou medindo esforços para conversar com os pré-candidatos à prefeitura. Durante as reuniões tenho levantado pautas sobre os diversos setores em que a nova administração precisará trabalhar, como a Saúde, Educação e principalmente Infraestrutura. Estou entendendo melhor o que cada um deles tem como proposta para Cariacica, já que minha preocupação é de morador da cidade”, explicou Marcelo Santos.

Outro assunto desta rodada de reuniões foi a futura relação com a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado em um momento excepcional, dada a pandemia do novo coronavírus que colocou todo o mundo em uma profunda crise. Para Marcelo Santos, este é um fator fundamental, já que a interação do futuro prefeito de Cariacica com os deputados estaduais e o governador Renato Casagrande pode transformar o município em uma cidade melhor em todos os sentidos.

“É de nosso desejo que a relação entre prefeitura, Assembleia Legislativa e Governo do Estado seja um laço forte durante a próxima administração de Cariacica. Desta forma, minha decisão será aliada ao Palácio Anchieta. Durante as reuniões de hoje tive muita atenção em ouvir os pré-candidatos nesse sentido, assim como farei na próxima rodada de conversas. Tenho consciência da minha responsabilidade em apoiar um candidato, é um compromisso com todos os cariaciquenses que confiam em meu trabalho. Sendo assim, o diálogo é fundamental para que eu possa honrar esta confiança e apoiar um candidato que seja realmente capacitado para administrar nossa cidade”, finalizou Marcelo Santos.

Na próxima semana, Marcelo irá se reunir com doutor Élcio Couto (PP) e Adilson Avelina (PSC).

Fotos Bruno Fritz