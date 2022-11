CARIBE | Ilha de Anguilla, uma das mais bonitas do mundo

Se você gosta de lugares tranquilos e exclusivos, Anguilla é a melhor opção. Ao contrário de Porto Rico e San Martín, Anguilla mantém uma característica que se tornou difícil de encontrar em todo o mundo: a exclusividade. A ilha tem menos turistas do que em outros destinos, o que a torna perfeita para explorar e aproveitar cada experiência oferecida em suas 33 praias paradisíacas, que estão no ranking das mais bonitas do mundo.

A ilha proporciona experiências icônicas ao viajante, com suas vistas estonteantes e únicas. O mar de Anguilla está sempre entre 21ºC e 26ºC, tornando-o um dos mais belos e cristalinos da região. É possível perceber diferentes tonalidades de azul, que variam dependendo da claridade e do local de observação. Você nunca viu um espetáculo natural tão impressionante e relaxante!

Ao mesmo tempo, o mar oferece infinitas possibilidades de diversão, como passeios de caiaque nas grutas, passeio de catamarã, paddle boarding, snorkeling, também possui opção de jantares românticos e até serviço de massagem relaxante à beira-mar.

Sem dúvida, Anguilla é o paraíso para quem gosta de compartilhar fotos impressionantes. O viajante sempre encontrará algo que vale a pena registrar.