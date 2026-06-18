Carla Diaz celebra repercussão de “Então É Amor?”

today18 de junho de 2026 remove_red_eye46

Atriz acompanha a reação do público à novela vertical do Globoplay e comemora o sucesso da vilã Liz

Em uma ótima fase profissional, Carla Diaz está celebrando a repercussão de “Então É Amor?”, novelinha vertical que estreou no último dia 16 de junho no Globoplay. Intérprete da vilã Liz, a atriz tem acompanhado de perto os comentários dos espectadores e a movimentação nas redes sociais, onde cenas da personagem já começam a gerar debates e reações do público.

Para Carla, o retorno dos fãs nos primeiros dias de exibição reforça a conexão que a história vem construindo com os espectadores.

“Estou muito feliz de ver o público embarcando nessa história e conhecendo a Liz. Ela é uma personagem intensa, ardilosa e capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Tenho acompanhado as reações nas redes sociais e está sendo muito divertido ver as pessoas comentando cada passo dela”, afirma a atriz.

Na trama, Liz é noiva de Vicente (Micael Borges) e fará de tudo para impedir sua aproximação com Rosa (Arianne Botelho), a empregada na mansão, que foi amiga de infância de Vicente e o reencontra após longos anos. Com manipulações, armações e reviravoltas, a personagem movimenta os acontecimentos ao longo dos episódios e chega até a fingir estar presa em uma cadeira de rodas para conseguir o que quer.

“Foi um desafio muito gostoso construir uma vilã com tantas camadas. Ela acredita que está certa e luta pelos próprios objetivos, mesmo que isso a leve por caminhos questionáveis. Acho que o público gosta justamente desses personagens que provocam sentimentos tão diferentes”, comenta Carla.

Já disponível no aplicativo do Globoplay, a trama é digna de maratona. A produção reúne 51 episódios de até dois minutos cada, desenvolvidos especialmente para o formato vertical e para o consumo em dispositivos móveis, acompanhando uma tendência que vem conquistando cada vez mais espaço no entretenimento digital.

fotos Globo/Divulgação