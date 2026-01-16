Carla Diaz desfila pelo tapete vermelho da première mundial de Bridgerton em Paris

Única brasileira convidada pela Netflix, atriz participa de programação exclusiva que celebra a estreia da quarta temporada da série

Carla Diaz viveu dias cheios de encanto em Paris. Convidada pela Netflix para integrar uma experiência exclusiva que antecede a estreia da quarta temporada de ‘Bridgerton’, a atriz foi a única brasileira selecionada para a imersão internacional que atingiu seu ápice na Première Global da série, realizada no último dia 14, no Palais Brongniart.

Com um look de impressionar, e vestida com sua máscara que faz referência à nova trama da série, Carla teve uma noite digna de diamante da temporada, desfilando no tapete vermelho estendido pelo icônico palácio antes de assistir ao primeiro episódio. A atriz posou ainda para foto junto ao protagonista, Luke Thompson, que interpreta Benedict Bridgerton, em um dos dias de programação na Cidade Luz.

A experiência completa começou no dia 12 de janeiro, e a recepção não poderia ter sido mais simbólica. As boas-vindas aconteceram com um elegante coquetel no rio Sena, tendo a Torre Eiffel como pano de fundo.

“Sou a única brasileira convidada para uma experiência da Netflix, em Paris, com a presença de diversos profissionais selecionados globalmente para o lançamento de Bridgerton. Sou muito fã da série, estou muito feliz”, celebrou ela.

Ao longo da programação, Carla participou de atividades cuidadosamente pensadas para transportar os convidados ao espírito da Era da Regência. Um dos destaques foi a aula de culinária temática inspirada em ‘Bridgerton’, seguida de um almoço na tradicional Ladurée, que é a referência tradicional de macaron em Paris. A prestigiada boutique, localizada na Champs-Élysées, foi o palco da atividade.

“Adoro me aprofundar em outras culturas. Nunca imaginei estar nessa icônica loja, aprendendo a fazer uma receita tradicional de macaron e ainda ganhando um certificado por essa experiência”, contou a atriz.

A imersão seguiu com uma aula de dança, inspirada no aguardado Baile de Máscaras da quarta temporada. O encontro aconteceu no Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, cujo salão principal foi encomendado pelo próprio Napoleão. O cenário histórico serviu de pano de fundo ideal para a atriz aprender e dominar passos graciosos que remetem aos grandes bailes da aristocracia inglesa. “Totalmente inserida no universo Bridgerton”, definiu Carla.

O lado criativo da experiência ficou por conta de um workshop especial, no qual os convidados puderam criar a própria máscara que complementaria o visual para a grande noite que estava por vir. Carla desenhou o próprio acessório que usou na pré-estreia mundial da quarta temporada da série, que chega à Netflix no dia 29 de janeiro focando no casal Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha), a misteriosa Dama de Prata.