Carla Diaz se encanta com obra de Leonardo Serezuela em nova casa em São Paulo

Atriz escolheu trabalhos personalizados do artista plástico para integrar os ambientes da residência de forma única

Em meio às obras de sua nova casa, Carla Diaz decidiu que a arte teria papel central na composição dos ambientes. Apaixonada por expressão artística, a atriz contratou o artista plástico Leonardo Serezuela para criar obras exclusivas que dialogassem com os diferentes espaços da residência e se surpreendeu com o resultado.

“Eu amo arte e queria muito umas para minha sala. Acabei conhecendo o Leo, que fez um trabalho personalizado incrível. Minha sala tem dois ambientes e eu precisava de dois quadros que conversassem um com o outro. Adorei a forma como as cores se misturam”, conta Carla.

O projeto marcou um momento especial na trajetória do artista. Trata-se da maior obra já pintada por Leo, sendo que uma das telas foi pensada para ocupar uma imponente parede de quase seis metros de altura. “Textura, cor, criatividade, emoção, técnica e o dom de um artista. É a composição perfeita”, define a atriz.

Para Leo, o desafio foi tão grande quanto inspirador. “Foi uma obra desafiadora de ser criada. Uma encomenda feita praticamente às cegas, para representar uma pessoa que, desde criança, esteve dentro das nossas casas. Como retratar abstratamente toda essa personalidade da Carla?”, reflete o artista. Segundo ele, a resposta veio no olhar da atriz ao ver o trabalho finalizado. “No abstrato, cada um enxerga um pouco do que tem dentro de si mesmo. Tive certeza de que acertei no equilíbrio e na energia da obra quando ela olhou e enxergou a alegria transbordando através das cores”, garante ele.

Autodidata, professor de desenho e tatuador desde 2011, Leonardo é um artista que nutre paixão pela arte desde a infância. Iniciou sua trajetória aos 17 anos como professor de quadrinhos e mangá, passando por diferentes linguagens até encontrar na tatuagem, no abstracionismo e no expressionismo suas principais formas de expressão. “Que honra criar essa obra para você, Carlinha. Obrigado por todas as palavras sobre o meu trabalho e por levar uma parte da minha arte para dentro da sua casa”, finaliza ele.

foto Carol Biaggio