Carnaval 2023: Pega no Samba mostrará na avenida que favela também é cultura

2 de fevereiro de 2023

Mostrar que ‘favela também é cultura’ é o objetivo da escola Pega no Samba neste ano

Com o enredo “Era só mais um cria”, a escola busca evidenciar a criatividade produzida nas periferias, na tentativa de valorização da cultura produzida nas favelas.

A Pega no Samba afirma que os moradores da periferia são a força do Brasil Real, que, por sua vez, é bom, original, criativo e que possui alma.

Fundada em 1976, a escola será a terceira a desfilar na sexta-feira de Carnaval. Neste ano, contará com 900 integrantes, apresentando 15 alas, acompanhadas de 3 alegorias.

A Pega no Samba ainda não possui títulos no grupo especial, mas carrega dois prêmios no grupo A, em 1982 e 2007, além de um no grupo B, em 2015.

Samba-enredo:

Pega no Samba é a voz do morro

Mais um cria de favela, eu boto fé

Orgulho sem fim, é energia

Do som de preto da locomotiva

É som de preto, locomotiva!

Sou eu aquele que desce a favela

Entre becos e vielas construindo a minha história

Forjado na herança do tambor

A carne mais barata… Sou a resistência da minha cor

Oh mãe, olhai por nós, me pega pela mão e guia

Contra os olhares maldosos que vem do asfalto e a mim discriminam

Oh mãe, sob a sua oração armas de fogo e lanças

meu corpo não alcançarão!

Bate no couro e dobra o rum, batuqueiro

Na patente de Ogum, firmo a minha fé

Dizia o mestre, tem que correr atrás

Perseverar, desistir jamais!

Subi ladeira nas carreiras

Buscando um mundo que nem sempre me enxergou

Correr, brincar, curtir, vibrar, sambar

Do rap ao funk estilo exportar

É sinal verde, começa o show

Não sei se irei suportar

Nessa avenida eu sou o rei e tenho voz

E dessa vez eu vou gritar é campeão

Não tenta não, playboy

“Tudo que nóis tem, é nóis”!

