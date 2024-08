Carol Roberto está nos palcos cariocas em ‘Hairspray’

“Todos os corpos podem dançar, e todas as pessoas têm o direito de brilhar e se sentirem lindas, acho que esse é o musical do ano”, comenta a atriz

A multitalentosa Carol Roberto está em cartaz no Rio de Janeiro com o aclamado musical “Hairspray”, encenado e dirigido por Tiago Abravanel.

É a primeira vez que a jovem interpreta o papel de uma mulher adulta e está muito satisfeita com o que conquistou até aqui:

“Essa experiência tem sido fantástica, é muito bom perceber a diferença entre meus personagens até agora, é muito legal ver essa minha nova fase mais madura. Eu estou muito feliz com o resultado e sinto que posso cada vez mais me aprimorar e melhorar como intérprete”, diz.

A comédia musical ambientada na década de 1960, traz a trajetória da americana Tracy Turnblad, que se torna parte fixa do elenco de seu programa de dança favorito, Corny Collins Show.

Os temas apresentados no desenrolar da montagem abordam questões muito importantes como a luta das mulheres que não se encaixam nos padrões de beleza preestabelecidos, segregação racial, espaço na mídia para a diversidade, entre outros.

“A trama é antiga, mas ao mesmo tempo os assuntos são atuais e necessários no dia a dia. Com essa roupagem nova, `Hairspray´ vem nos lembrar novamente que somos lindos e únicos, entre outras coisas”, diz a jovem.

Carol vive uma das “Dinamites”, papéis que, na versão atual , são chamados de “Diamantes” e são como “fadas madrinhas” da personagem central Tracy (Vânia Canto).

“As Diamantes conduzem a história e ficam com a Tracy em vários momentos. Sou a Diamante Azul, e tenho as minhas amigas e parceiras de cena Larissa Noel (Diamante Rosa) e Thaís Ribeiro (Diamante Verde), juntas nós somos quase meninas super poderosas, é um trio muito potente”, comenta a atriz.

“Hairspray” está sendo muito bem recebido pela opinião pública e Carol não poderia estar mais radiante com isso:

“O público está amando, eles estão se divertindo, rindo, se emocionando e falando bem demais do espetáculo. Isto deixa nossos corações quentinhos, eu fico feliz demais com essa receptividade tão positiva!”

Para quem ainda não assistiu a atriz faz um convite muito especial: “Esse é o musical do ano! Você não pode perder. Estamos de quinta a domingo no Teatro Riachuelo no Rio (com sessões duplas de sábado e domingo) até dia 18 de agosto.”

Após a temporada carioca, o musical vai estrear na capital paulista, no dia 05 de setembro no Teatro Renault e fica em cartaz até 15 de dezembro. Não percam!

Serviço

Teatro Riachuelo – Rua do Passeio, 40 – Centro

Sessões: quinta e sexta – 20h

Sábado: 16h e 20h

Domingo: 15h e 19h

Duração: 180 minutos (com intervalo de 15 minutos)

Classificação: 12 anos