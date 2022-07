Carretas do SENAI já estão em Marataízes e podem ser visitadas na próxima semana

A prefeitura de Marataízes em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está convidando a população do município para a apresentação das unidades móveis (carretas), onde serão ministrados os cursos de Cozinha Capixaba e Cortes de Carne Bovina.

A apresentação será nos dias 25 e 26 de julho, das 9 às 17h, no Espaço de Qualificação Profissional da SEMASHT, montado em frente à Secretaria Municipal de Agricultura, próximo ao Ministério Público e à prefeitura. Os cursos estão sendo oferecidos através de convênio assinado entre a Secretaria de Assistência Social e o SENAI.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar a capacitação e a qualificação da mão de obra em Marataízes para futuras ocupações de vagas de emprego no mercado de trabalho local, que vem se expandindo com velocidade e qualidade. Em breve o SENAI enviará mais unidades móveis com outros cursos, inclusive nas áreas de construção civil e mecânica.