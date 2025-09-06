Carro com mais de R$ 40 mil em débitos é apreendido com auxílio do Cerco Inteligente

O uso da tecnologia do Cerco Inteligente resultou na apreensão de um veículo com débito de R$ 40.495,51 em multas e taxas e com o Licenciamento Anual vencido desde 2017. A localização do veículo foi possível graças à ação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo (BPTran).

O automóvel já vinha sendo monitorado pelas forças de segurança após o Detran|ES incluir a restrição no Cerco Inteligente devido ao alto valor em débitos. O veículo foi apreendido nesta quinta-feira (04) pelo BPTran, na Avenida Abdo Saad, Serra.

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, destacou a importância dessa atuação conjunta. “Por trás do alto valor em débito, há um condutor que comete infrações de forma reiterada e não cumpre com suas obrigações em relação ao veículo. Nesse caso, o veículo tinha 12 multas registradas e estava sem pagar o IPVA e o Licenciamento desde 2017. Então, é um condutor que assume uma conduta de risco na direção do veículo. O uso do Cerco Inteligente e a integração das forças de segurança têm apresentado resultados muito positivos”, disse.

Clone

Além dos veículos com alto valor em débito, o trabalho de monitoramento realizado pelo Detran|ES, por meio do Cerco Inteligente, já possibilitou a localização de mais de 30 veículos que utilizavam placas clonadas graças à integração das forças de segurança pública para abordar e apreender esses clones.

No último dia 16, uma motocicleta foi apreendida pelo 11º Batalhão da Polícia Militar de Águia Branca após a inclusão do indicativo de clonagem no sistema do Cerco Inteligente e comunicação às forças de segurança. O veículo foi encontrado às margens da Rodovia ES-080 e levada para o pátio credenciado ao Detran|ES.

A motocicleta vinha sendo monitorada pela Coordenação de Monitoramento Eletrônico do Detran|ES, após o proprietário do veículo original receber notificações de infrações que ele desconhecia e realizar o serviço de inclusão do indicativo de clonagem.

No monitoramento eletrônico, a equipe constatou, por meio das câmeras do Cerco Inteligente, a circulação de outra motocicleta utilizando a mesma placa na região Noroeste do Estado do Espírito Santo.

A análise procedeu com um comparativo do itinerário da motocicleta e constatou a provável existência de um veículo clone na região Noroeste do Estado, uma vez que a circulação ocorria em horários próximos ao registro do veículo original. A clonagem foi confirmada com a identificação de divergências nas imagens do veículo original e do clone registrada nas infrações.

Blitz inteligente

Além de monitorar veículos com muitas dívidas pelo cometimento reiterado de infrações e as clonagens de veículos, o Cerco Inteligente também auxilia o Detran|ES em outras ações, como na fiscalização de transporte escolar clandestino e no mapeamento de carros com kit Gás irregular. O sistema também ajuda a planejar blitze inteligentes, otimizando as operações de fiscalização para combater infrações específicas.