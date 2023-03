Casa de prostituição lota em dia de encontro de prefeitos em Brasília

19 de março de 2023

Uma das boates de stripper mais conceituadas e caras da capital federal – Brasília – recebeu, dia 14 de março, prefeitos de todo o país, após participarem de um encontro com o presidente Lula. Cerca de 50 homens lotaram o espaço.

Já na porta do estabelecimento, no Setor Hoteleiro Norte, os clientes eram avisados do valor da entrada: R$ 220.

Seguranças chegavam a comentar, na entrada, que o movimento estava alto e citar o nome exato do encontro político: “é a Frente Nacional dos Prefeitos, né?

Um outro segurança mencionou o dia em que deputados federais e senadores da atual legislatura tomaram posse no Congresso Nacional, dia 01 de fevereiro: “vieram ‘tudo’ para cá depois. Tinham até uns índios”.

Programa

Uma noite com Joyce, por exemplo, custa R$ 1mil, mas é preciso pagar o valor do quarto, R$ 250, e ao menos três drinks antes do programa. Uma só bebida “Paixão”, com gin, custa R$ 95. Na hora de pagar a conta, cada um gastava facilmente cerca de R$ 5 mil.

Show

Bem à vontade, o grupo passava a mão nas mulheres, beijava na boca, dava abraços por trás e era advertido por elas quando tentava avançar um pouco mais: “Assim, só no quarto”. Caso o homem queira ainda mais discrição, pode subir em um elevador privativo e encontrar a garota já no apartamento reservado para o programa. Os shows de stripper começaram cedo por conta da lotação da casa.

A apresentação que mais agradou aos clientes foi de Catarine*. Ela entrou no palco segurando uma arma de brinquedo e um taser de choque, e estava vestida com calcinha e sutiã personalizados para uma fantasia de “policial sexy”.

Dançando no pole dance e com os clientes nas mesas, ela tirou a roupa e se exibiu no colo de um homem acompanhado por amigos de terno.

O espaço reuniu casados, solteiros, mais velhos, mais novos, discretos e mais soltos.

A agenda que reuniu os prefeitos no Distrito Federal acontece anualmente.

fonte Metrópoles

*Os nomes das garotas foram substituídos por nomes fictícios