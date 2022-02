Casa do Cidadão de Anchieta irá emitir o Certificado de Vacinação Covid-19

A partir de agora moradores de Anchieta que não tiverem acesso a internet poderão procurar a Casa do Cidadão para emitir o Certificado de Vacinação Covid-19, documento que será exigido para acesso a diversos empreendimentos no Estado. O serviço será realizado no Telecentro, que funciona no primeiro pavimento, no horário das 8h às 17h.

O Certificado de Vacinação Covid-19 é um documento que comprova a vacinação do cidadão contra a doença. O Ministério da Saúde e o governo do Estado disponibilizam, por meio de sites específicos, a possibilidade de o cidadão visualizar, salvar e imprimir o seu certificado.

No Telecento, o cidadão pode procurar os servidores do Telecentro para solicitar a emissão e impressão do documento. É necessário o número do CPF para realizar o cadastro no sistema.