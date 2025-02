Casa do Turismo Capixaba recebe mais de 1.600 visitantes em 2024

today3 de fevereiro de 2025 remove_red_eye47

A Casa do Turismo Capixaba, sede da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), recebeu 1.683 visitantes ao longo de 2024 em sua estrutura histórica, localizada no antigo Clube Saldanha da Gama, no Forte São João, Centro de Vitória. O espaço, que funciona como um ponto estratégico para promoção do turismo capixaba, atraiu turistas do Espírito Santo, de outros estados brasileiros e até de países como Estados Unidos, França e Alemanha.

Os registros foram computados de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial. A maioria dos visitantes, 70,7%, era de capixabas, seguidos por turistas de outros estados (27,3%) e visitantes internacionais (2%).

Perfil dos visitantes

Entre os capixabas, 90,6% vieram da Região Metropolitana, enquanto 9,4% eram do interior do Estado.

Do restante do Brasil, os turistas de São Paulo lideraram com 22,4% das visitas, seguidos por Minas Gerais (17%), Rio de Janeiro (11,5%), Paraná (5,2%) e Rio Grande do Sul (5,2%).

No cenário internacional, o maior número de turistas veio dos Estados Unidos (32,3%), seguidos por França (12,9%), Alemanha (9,7%), Itália (9,7%) e Reino Unido (9,7%).

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a relevância do espaço para a promoção do turismo e o interesse dos visitantes. “A Casa do Turismo Capixaba tem cumprido seu papel não apenas como sede administrativa, mas também como um ponto turístico que conecta as pessoas à história e ao potencial turístico do Espírito Santo. Ficamos felizes em receber visitantes de diversas regiões do Brasil e do mundo, e esperamos que esse número cresça ainda mais nos próximos anos”, ressaltou o secretário.

Melhorias no espaço

Para 2025, a Setur está investindo em novas ações para tornar o local ainda mais acessível e atrativo ao público, como a conclusão da obra do memorial do Forte e a instalação de elevadores. O espaço também conta com um bistrô, proporcionando aos visitantes uma experiência completa, que une história, cultura e gastronomia.