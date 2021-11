Casaca e Maskavo fazem shows na Serra e em Guarapari

Enquanto os meninos do Maskavo estão hospedados na Barra do Jucu, curtindo na praia do Barrão o sol que abriu, Casaca se prepara para um show no Shopping Vila Velha, nesta quinta-feira, 04. O evento “De Volta para o Degusta Beer” contará com a atração capixaba e variada gastronomia a partir das 21h.

Parceria histórica e que vai render novidades em 2021 e no próximo ano, a banda Casaca e Maskavo fazem show nesta sexta, 05, em Guarapari no B27 Beach Club, a partir das 21h.

Segundo o vocalista do Casaca, Renato Casanova, “será um encontro para celebrar mais uma parceria com Marceleza, o reggae, o pop, o rap e o congo, estilos musicais sempre abraçados pelos capixabas”.



Marceleza, o vocalista do Maskavo faz participação na música “Do Teu Jeito”, composição de Casanova e que estará em disco inédito do Casaca. Este novo álbum, com 13 músicas, está em fase final de produção.

O evento respeitará todas as medidas determinadas pelo Governo do Estado neste momento de pandemia da Covid-19, como o limite de público de 300 pessoas.

Agora no sábado, dia 06, a partir das 19h30, Casaca e Maskavo se apresentam na “Noite da Kolé Produções” na Reserva Tropical Club na Serra. Uma noite linda que contará também com shows das bandas Beat Locks (tributo nacional a Charlie Brown Jr), Unilion (reggae), Trio Capixaba (forró pé de serra), DJ Fabí Rocio e DJ Thiago Bossois.



Ainda sobre as novidades do Casaca, a banda prepara material extenso para 2021 e 2022: o novo álbum, parcerias de peso no cenário nacional, como o próprio Marceleza, clipes, linguagem digital atualizada e uma renovação da música capixaba.

Serviços

Casaca

– Quando: quinta, dia 04

– Onde: Evento “De volta para o Degusta Beer”, no Shopping Vila Velha

– Horário: 21h

– Entrada: gratuita



Casaca e Maskavo

– Quando: sexta, dia 05

– Onde: B27 Beach Club, no Siribeira em Guarapari

– Horário: 22h

– Ingressos: 1º lote R $30

– Contato para comprar: PIX: (27) 9 8844-9712 (Lucas Emanuel de Oliveira Jacobina). Ao efetuar o pagamento, gentileza enviar COMPROVANTE + NOME COMPLETO para o nosso WhatsApp



Casaca e Maskavo

– Quando: sábado, dia 06

– Onde: Noite da Kolé Produções na Reserva Tropical Club na Serra (ao lado do Status Motel)

– Horário: 20h30

– Ingressos: 1º lote R$ 30, 2º lote R$ 40 e Portaria R$ 50.

– Contato para comprar: (27) 9 9268 3326 / Pix: [email protected] / Picpay: @koleproducoes