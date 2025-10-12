Casagrande anuncia 450 novas prisões ao inaugurar totem de Jardim Camburi

today11 de outubro de 2025 remove_red_eye64

Governador atendeu pedido do deputado e inaugurou equipamento que conecta a população ao Ciodes e reforça a vigilância da orla de Camburi

O bairro de Jardim Camburi, em Vitória, ganhou na quinta-feira (9) um importante reforço na segurança pública com a inauguração de um novo totem de monitoramento eletrônico instalado na praia de Camburi, próximo aos parques Costeiro e Atlântica Parque. O equipamento foi um pedido do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), morador do bairro, e atendido pelo governador Renato Casagrande (PSB).

Durante o evento, Casagrande destacou que o uso da tecnologia de reconhecimento facial já resultou na prisão de 450 pessoas, entre elas estupradores e homicidas, em todo o Espírito Santo, até quarta-feira (8).

“Chegamos ontem à prisão de 450 pessoas, condenadas pela Justiça e capturadas graças à biometria facial. É tecnologia na veia para proteger o povo capixaba e reduzir a impunidade”, afirmou o governador. Ele também lembrou que Vitória está há 31 dias sem homicídios e que 57 dos 78 municípios capixabas já superaram a marca de 30 dias sem registro de assassinatos.

O totem de segurança é equipado com câmeras de alta resolução, reconhecimento facial, leitura automática de placas de veículos, sistema de comunicação direta com o Ciodes, sinalizador luminoso (giroflex) e sensor de presença, que permite o acompanhamento em tempo real das imagens pelas forças de segurança. O sistema integra o Cerco Inteligente, conectando a Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros em ações preventivas e de resposta rápida.

Gandini fez questão de levar a filha, Mariana, 7 anos, que participou simbolicamente da inauguração ao lado do governador. Sob orientação de Casagrande, ela foi quem acionou o botão de comunicação direta com o Ciodes, testando o sistema em tempo real. “Aperte aqui, Mariana, por favor”, pediu o governador, que acompanhou a resposta imediata do centro integrado de operações.

“Trouxe a Mariana porque este totem representa mais segurança para as nossas crianças. Aqui é um espaço que vive cheio de famílias, e essa tecnologia nos traz tranquilidade. É uma ação simbólica que mostra o novo conceito de segurança: com inteligência, prevenção e integração entre as forças policiais e a comunidade”, destacou Gandini.

O deputado também sugeriu ao secretário de Estado da Segurança, Leonardo Damasceno, a instalação de outro equipamento na Praça Nilze Mendes, uma das áreas mais movimentadas do bairro. “O totem é um sucesso e certamente teremos novas etapas do projeto”, disse Gandini, que aproveitou para enumerar as obras e investimentos do governo Casagrande em Jardim Camburi.

Damasceno ressaltou o papel estratégico da região e o avanço do Cerco Inteligente no Estado. “O governador implantou 500 câmeras em ônibus, 300 viaturas com reconhecimento facial e ampliou os pontos móveis de monitoramento. Isso já está resultando em novas prisões e na recuperação de veículos e objetos roubados”, afirmou o secretário.

Em nome da Câmara de Vitória, o vereador Bruno Malias (PSB) comemorou a entrega e reforçou a importância de expandir o projeto. “É mais proteção para as famílias e compromisso com a comunidade. Defendo que o próximo totem seja instalado na Praça Nilze Mendes, pelo grande fluxo de pessoas. E seguimos defendendo a criação de um batalhão da PM em Jardim Camburi”, destacou o parlamentar, ao lado dos colegas Pedro Sarkis (Podemos) e Aloísio Varejão (PSB).

Ao encerrar o evento, Casagrande seguiu para Jardim da Penha, onde o governador inaugurou outro totem em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Também participaram da solenidade os deputados estaduais Denninho Silva (União Brasil) e Mazinho dos Anjos (PSDB).

créditos Wilbert Suave