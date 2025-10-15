Casagrande anuncia destinos do Programa Intercâmbio Sedu 2025 nesta quinta-feira (16)

O governador Renato Casagrande anuncia, nesta quinta-feira (16), os países que irão receber 350 estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino dentro do Programa Intercâmbio Sedu 2025. A cerimônia está marcada para as 14 horas, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), o programa oferece a alunos da rede pública a oportunidade de estudar no exterior por três meses, com foco no aperfeiçoamento das línguas inglesa e espanhola.

Durante o evento serão divulgados os destinos das turmas de cada idioma, além de novidades sobre a próxima edição do intercâmbio, que desde sua criação tem transformado a trajetória de centenas de jovens capixabas, ampliando horizontes e promovendo experiências culturais e acadêmicas no exterior.

Serviço

Evento: Anúncio dos destinos do Programa Intercâmbio Sedu 2025

Data: quinta-feira (16)

Horário: 14h

Local: Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha